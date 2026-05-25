Zonas Frías: si replica el acuerdo con los gobernadores el oficialismo puede convertir en ley la quita de subsidios al gas

Si se repite el acuerdo alcanzado con los gobernadores, el oficialismo contará en el Senado con el número necesario para convertir en ley los cambios al régimen de Zonas Frías, que implican una reducción de los subsidios a la tarifa de gas.

Aunque la iniciativa afecta a más de 100 ciudades de al menos 15 provincias, el oficialismo buscará replicar la estrategia de negociación con los mandatarios provinciales para lograr que sus legisladores voten a favor. Esto incluye tanto a representantes de provincias con climas fríos como cálidos, a quienes se les prometió ampliar beneficios en el consumo eléctrico durante el verano.

Esta semana, el gobernador riojano Ricardo Quintela criticó duramente a sus colegas de otras provincias por apoyar esta medida. “Apoyan a su propio verdugo”, afirmó.

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta cuenta con 21 miembros y necesita conseguir 37 votos para garantizar la aprobación del proyecto, mientras que los 25 integrantes del interbloque Unión por la Patria se oponen.

### La UCR dividida

La bancada de la Unión Cívica Radical, con diez miembros y un papel decisivo, se encuentra dividida. Aunque aún no han mantenido una reunión específica sobre el tema, lo más probable es que se otorgue libertad de voto a sus integrantes.

En ese bloque conviven legisladores de distintas provincias: el bonaerense Maximiliano Abad; los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela; los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; el pampeano Daniel Kroneberger; la chaqueña Silvana Schneider; y el catamarqueño Flavio Fama.

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo, quien como diputado había votado a favor de la ampliación del régimen de Zonas Frías en 2021, ahora ordenó a sus legisladores apoyar la reversión de esa medida. Por su parte, el chaqueño Leandro Zdero, quien fue aliado electoral de Javier Milei en la última elección, también acompañará.

En contraste, el radical santafesino Maximiliano Pullaro y sus diputados manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada y exvicegobernadora Gisela Scaglia sostuvo que la medida “aumenta el costo del gas para la industria y las pymes de la provincia, mientras que el subsidio para los sectores más vulnerables resulta insuficiente”. No obstante, los senadores santafesinos, aunque no están alineados completamente con el gobernador, no responden íntegramente a sus posiciones.

Por su parte, el correntino Juan Pablo Valdés también instruyó a sus legisladores para que voten a favor. A pedido de esa provincia, el Ejecutivo incorporó una modificación en el recinto que permite a las jurisdicciones incluir el concepto de “alumbrado” local en las boletas.

### Federales a favor y en contra

El resto del Senado está conformado por un mosaico de bloques pequeños. En el interbloque “Convicción Federal” se encuentran el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, quienes aportarían una abstención y un voto favorable si mantienen la misma postura que en Diputados.

La senadora jujeña Carolina Moisés no ha confirmado su posición, aunque es aliada del gobernador salteño Gustavo Sáenz. En la Cámara baja, dos legisladores salteños votaron a favor y uno en contra.

Los representantes de Misiones, liderados por Hugo Passalacqua, también aprobaron la medida y cuentan con dos senadores en la Cámara Alta. Asimismo, el gobernador neuquino Rolando Figueroa tiene una senadora, Julieta Corroza, que votó a favor tras un acuerdo previo para garantizar contragarantías de financiamiento internacional para proyectos de infraestructura.

El chubutense Ignacio Torres, del PRO, mantiene una buena relación con el oficialismo y acompañó el proyecto. Posee dos senadoras distribuidas en diferentes bancadas.

### El proyecto

La iniciativa fue aprobada en Diputados el miércoles pasado con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, incluidas las de los catamarqueños Raúl Jalil y el “lilito” Maximiliano Ferraro.

Luego ingresó al Senado, donde fue girada a las comisiones de Presupuesto y Energía para que emitan un dictamen previo a la votación.

El proyecto anula la ampliación del régimen promovida y sancionada en 2021 por Máximo Kirchner. De esta manera, el subsidio automático del 50% volverá a aplicarse exclusivamente en las zonas originales: la Patagonia, la Puna y la ciudad mendocina de Malargüe.

En las regiones incorporadas en 2021, que incluyen municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la región de Cuyo, se eliminará el subsidio automático. Solo recibirán un descuento del 30% aquellos usuarios que acrediten vulnerabilidad económica.