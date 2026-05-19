Zonas Frías: el Gobierno impulsa un cambio al régimen de subsidios energéticos y apunta a los sectores vulnerables

El Gobierno nacional avanzará esta semana en la Cámara de Diputados con un proyecto para modificar el régimen de subsidios al gas por “Zonas Frías”, una iniciativa orientada a reducir el número de beneficiarios y concentrar la ayuda estatal en hogares considerados vulnerables. La propuesta, impulsada por el oficialismo y respaldada por algunos aliados parlamentarios, se debatirá en el marco de la estrategia de ajuste fiscal de la administración de Javier Milei sobre el sistema energético.

La reforma busca revisar la ampliación del régimen aprobada en 2021 mediante una ley promovida por Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a millones de usuarios de provincias que históricamente no estaban incluidas en las regiones subsidiadas. Entre estas se encuentran sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y Mendoza. Con los cambios que impulsa el oficialismo, el esquema volvería a enfocarse en las zonas originalmente contempladas: la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

La iniciativa oficial ya obtuvo dictamen de mayoría en comisión y forma parte de un paquete legislativo que el oficialismo intentará aprobar en la sesión prevista para esta semana. Desde el Gobierno argumentan que el objetivo es «ordenar» el sistema de subsidios y evitar distorsiones que, aseguran, se generaron con la ampliación territorial del programa.

El nuevo esquema prevé que los descuentos tarifarios se vinculen a criterios socioeconómicos y no exclusivamente geográficos. En ese sentido, la continuidad del beneficio estará condicionada a la inscripción en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), programa utilizado por la Secretaría de Energía para segmentar usuarios según ingresos y patrimonio.

El régimen de Zona Fría fue creado en 2002 mediante la ley 25.565 para compensar el mayor consumo de gas en regiones de bajas temperaturas. El esquema otorgaba descuentos de hasta el 50% sobre la tarifa plena y originalmente alcanzaba a provincias patagónicas y zonas específicas del país. Sin embargo, la ampliación aprobada hace cinco años incorporó a más de tres millones de usuarios adicionales y aumentó significativamente el costo fiscal del sistema.

Desde la Casa Rosada sostienen que el programa terminó incluyendo sectores de ingresos medios y altos que no requerían asistencia estatal. Como antecedente, el Gobierno ya había recortado subsidios a unos 150.000 beneficiarios tras detectar irregularidades en usuarios con más de un medidor registrado a su nombre. Además, eliminó beneficios para residentes de countries y barrios cerrados, así como para usuarios de Puerto Madero que estaban categorizados como hogares de ingresos bajos o medios.

La modificación del régimen forma parte de la política de reducción de subsidios energéticos que el Gobierno viene implementando desde el inicio de la gestión libertaria. Durante el último año, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía avanzaron en una importante recomposición tarifaria con el objetivo de reducir el peso de las transferencias estatales y acercar las tarifas al costo real de los servicios.

El debate promete generar tensión política, sobre todo en provincias donde el beneficio alcanzó a millones de hogares tras la ampliación de 2021. Gobernadores y legisladores de distritos del centro del país ya manifestaron preocupación por el impacto que tendría la eliminación de subsidios en las facturas de gas durante la temporada invernal.