Zendaya sorprende en París con remera vintage y vestido de Galliano

Zendaya y su estilista de cabecera, Law Roach, volvieron a romper las reglas de la moda internacional durante su reciente aparición en la avant premiere de Spider-Man en París. La actriz sorprendió al público con un contraste inédito: en un mismo día pasó de un atuendo urbano y casual a un sofisticado vestido de alta costura europea de finales de los años noventa.
Para su primera aparición, Roach, reconocido como “arquitecto de imagen”, eligió alejarse de las grandes firmas de lujo y optó por una pieza inesperada: una camiseta de estilo vintage adquirida en eBay por menos de cuarenta dólares. La prenda, una “Marvel’s Spider-Man Mad Engine Metallic T-Shirt” original de 2012, ya no está en producción y presenta un estampado metalizado en rojo con la emblemática silueta de Spider-Man. Zendaya lució esta camiseta negra de corte oversize como un minivestido, complementándola con unos elegantes stilettos blancos de Christian Louboutin. El look se completó con un nuevo corte de cabello corto de movimiento natural, joyería discreta y un maquillaje característico con ojos delineados en negro, rubor rosa marcado y labios nude con delineado marrón.
Más tarde, la actriz mostró su faceta más clásica y glamorosa en la premiere nocturna. Cambió la camiseta informal por un vestido de archivo perteneciente a la colección primavera-verano 1997 del legendario diseñador británico John Galliano. Esta pieza de seda presentaba un estampado abstracto que evocaba constelaciones y formas orgánicas, con una base azul oscuro combinada con tonos blancos, grises y sutiles destellos rosados.
El vestido, con silueta tipo slip dress, contaba con un escote caído y tirantes finos que se apoyaban delicadamente sobre los hombros. Su falda se destacó por un corte asimétrico y múltiples volados que aportaban fluidez a cada paso sobre la alfombra roja. El punto central de la prenda fue la espalda descubierta, acentuada por un elaborado entramado de cadenas finas y joyería colgante de Tiffany & Co., que creaban una especie de tela de araña y complementaban el concepto del vestido. Law Roach resumió esta propuesta con la frase: “No me amenaces con un tema…”.
Zendaya completó este elegante look con el cabello peinado hacia un lado con acabado húmedo y stilettos en tono nude, consolidando así un cambio radical que reafirma su lugar como referente de estilo y audacia en la moda contemporánea.