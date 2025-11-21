Zelenski afirma que Ucrania está lista para colaborar «honestamente» con el plan de paz de Estados Unidos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo el jueves que Ucrania se comprometería “de manera constructiva, honesta y operativa” con un plan de paz que la administración Trump propuso después de consultar con Rusia, pero no con Ucrania.

El plan de acuerdo de 28 puntos se hace eco de antiguas demandas rusas, incluyendo que Ucrania ceda territorio, limite el tamaño de su ejército y renuncie a cualquier papel de una fuerza de mantenimiento de la paz occidental después de un alto el fuego, según funcionarios familiarizados con la propuesta.

Los comentarios de Zelenski se produjeron después de una reunión con el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, a quien la administración Trump había enviado a Ucrania para ayudar a reiniciar las conversaciones de paz. Zelenski dijo que los equipos estadounidenses y ucranianos comenzarían a trabajar en lo que describió como los “puntos del plan para poner fin a la guerra”, sin dar detalles sobre cuáles eran.

Aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó la existencia del plan el jueves temprano, la administración Trump no ha expuesto la propuesta completa, que Leavitt dijo que todavía estaba “en flujo”.

Zelenski recibe el jueves al secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll. Foto: AP

Un vistazo de lo que podría implicar el plan apareció en una publicación en redes sociales de un miembro de la oposición del parlamento de Ucrania, Oleksiy Goncharenko, quien enumeró 28 puntos que abarcaban temas de gran alcance, incluida la seguridad europea, un mapa redibujado de Ucrania y la prevención de la adhesión de Ucrania a la OTAN. No indicó cómo había obtenido la información.

Algunos puntos tocaban temas más allá del control de EE. UU. o Ucrania, como el reparto de activos rusos congelados en instituciones financieras europeas.

Como en Gaza

Para hacer cumplir el acuerdo, el plan descrito por Goncharenko propone formar un comité presidido por el presidente Donald Trump, haciéndose eco de una disposición en un acuerdo para el conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza que la administración Trump negoció a principios de este año.

Algunos en Ucrania dijeron creer que Washington se estaba moviendo para forzar un acuerdo después de los recientes reveses de Kiev en el campo de batalla y mientras un escándalo de corrupción ha debilitado al gobierno de Zelenski.

Cuando se le preguntó sobre el plan de paz el jueves, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que Moscú no había propuesto ningún término nuevo para un acuerdo después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, se reuniera con Trump en Alaska en agosto.

Pero Leavitt confirmó el jueves que el secretario de Estado Marco Rubio y Steve Witkoff, un enviado para misiones de paz, habían estado trabajando “discretamente” en un plan durante el último mes. Ella negó los informes de que el plan estadounidense exigía concesiones de Ucrania pero no de Rusia, diciendo que la administración había “hablado por igual con ambas partes”.