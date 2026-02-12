YPF confirmó a un socio de Medio Oriente para las exportaciones de GNL: buscan US$ 12.500 millones con el JP Morgan

La petrolera argentina YPF y la italiana ENI confirmaron este jueves que XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de la gigante ADNOC -la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, de los Emiratos Árabes Unidos-, se sumó como socio «fundador» con carácter vinculante del proyecto Argentina LNG, para multiplicar las exportaciones de gas desde Vaca Muerta al mundo.

En noviembre 2025, YPF y ENI habían anunciado que XRG manifestó un interés preliminar en el proyecto para la producción de unas 12 millones de toneladas métricas por año (MTPA) de Gas Natural Licuado (GNL). Tres meses después, confirman un Joint Development Agreement (JDA, Acuerdo de Desarrollo Conjunto).

Together with YPF and Eni, we’re advancing Argentina LNG – a landmark 12 mtpa LNG project supporting global energy security and long-term export growth. pic.twitter.com/gH1lbXM9j5

— XRG (@XRG_official) February 12, 2026

El acuerdo conjunto vinculante fortalece la sociedad, que continúa dando pasos técnicos y formales para su solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en los próximos meses.

Cómo es el proyecto Argentina LNG

La segunda etapa del Argentina LNG -teniendo en cuenta que la primera es la del consorcio Southern Energy (SESA), que ya tiene su decisión final de inversión aprobada y empezará con las exportaciones de GNL a mediados de 2027- prevé, además de las ventas de gas al exterior, una integración con petróleo y líquidos del gas natural como etano, propano, butano y pentano, de gran valor en la industria petroquímica.

Las 12 MTPA de GNL representan exportaciones por unos 5.000 millones de dólares al año y se producirán a través de la licuefacción de gas en dos barcos -Floating Liquefied Natural Gas (FLNG)- que se instalarán a unos kilómetros de la costa atlántica de Río Negro, cada uno con capacidad por 6 MTPA.

YPF y ENI vienen manteniendo conversaciones con Wison New Energies, de China, y Samsung, de Corea del Sur, para diseñar los buques metaneros que hagan esas tareas.

Con las espaldas de ENI y XRG, que tienen detrás a los estados de Italia y Emiratos Árabes Unidos, la sociedad explora un financiamiento multimillonario, por unos 12.500 millones de dólares, con el JP Morgan a la cabeza de la búsqueda de interesados.

Las exportaciones comenzarían entre 2029 y 2030, cuando se espera que empiecen a rebotar los precios internacionales del gas licuado, y más adelante se podría sumar otra etapa con 6 MTPA extra, para llegar a 18 millones de toneladas métricas anuales.

«La firma del JDA representa un nuevo hito para el proyecto, ya que establece el plan de trabajo que permitirá a las partes avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo. En este marco, los socios llevarán adelante la Ingeniería Básica (Front-End Engineering Design, FEED) y otras actividades asociadas, incluyendo tareas de ingeniería, estructuración técnica y los principales frentes de trabajo comerciales y de financiamiento», comunicó YPF

Horacio Marín, presidente y CEO de la petrolera argentina, señaló: “Este nuevo paso marca la incorporación formal de XRG al proyecto que venimos desarrollando junto con ENI. Contar con dos jugadores de clase mundial nos permite posicionar a Argentina LNG como uno de los proyectos más relevantes a nivel global. A partir de ahora, continuaremos trabajando de manera muy intensiva para alcanzar la Decisión Final de Inversión durante la segunda mitad de 2026”.

Por su parte, Guido Brusco, Chief Operating Officer (COO) de Global Natural Resources de ENI, comentó: “Con la firma del Acuerdo de Desarrollo Conjunto se suma un nuevo socio –XRG– a Argentina LNG, que se perfila como una de las oportunidades más prometedoras del escenario global del gas. El proyecto avanza reflejando liderazgo tecnológico y una visión estratégica de largo plazo”.

Finalmente, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas de XRG, afirmó: “El potencial de Argentina LNG es significativo, y este acuerdo marca un hito importante en el desarrollo del proyecto. YPF, ENI y XRG comparten la ambición de avanzar en un proyecto de GNL de gran escala que contribuya a un suministro energético confiable y flexible para los mercados internacionales, al tiempo que genera valor de largo plazo para los socios y las comunidades locales”.