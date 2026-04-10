YouTube Premium y Music suben de precio: así quedan los nuevos valores

El costo para los usuarios de servicios de streaming vuelve a aumentar. YouTube anunció un incremento en los precios de sus planes Premium y Music en Estados Unidos, el primero desde 2023. Esta subida se suma a la ola de aumentos que ya han aplicado competidores directos como Netflix, Disney+, Spotify y Amazon Prime Video durante este año.

El ajuste afecta no solo al plan individual, sino que impacta con mayor intensidad en el plan familiar, cuyo precio sube hasta 4 dólares mensuales.

Nuevas tarifas de YouTube para 2026

Los nuevos precios ya están vigentes para nuevos suscriptores, mientras que los usuarios actuales comenzarán a ver el aumento en su próximo ciclo de facturación a partir de junio de 2026.

Los valores quedan de la siguiente manera:

– Premium Individual: 15.99 dólares (incremento de 2.00 dólares)

– Premium Familiar: 26.99 dólares (incremento de 4.00 dólares)

– YouTube Music: 11.99 dólares (incremento de 1.00 dólar)

– Premium Lite: 8.99 dólares (incremento de 1.00 dólar)

Motivos del aumento

En un comunicado oficial y mediante correos a sus suscriptores, YouTube justificó la medida argumentando la necesidad de “continuar brindando un servicio de alta calidad y apoyar a los creadores y artistas”.

Esta decisión busca capitalizar el dominio de la plataforma en los hogares. Según datos de Nielsen, YouTube representó el 12.5% del tiempo de visualización en televisión en Estados Unidos durante enero de 2026, consolidándose como el servicio de streaming más visto, por encima de Netflix y Disney+.

Controversia por anuncios «no saltables»

El aumento de precio se produce en un contexto de tensión para los usuarios gratuitos. Recientemente, usuarios denunciaron en redes sociales la aparición de anuncios en la aplicación para televisores que duran hasta 90 segundos y no pueden ser omitidos.

No obstante, YouTube negó oficialmente estas afirmaciones a través de su cuenta en X: “YouTube no tiene un formato de anuncios no saltables de 90 segundos. No es algo que estemos probando en este momento”. La empresa aseguró que está investigando los reportes de usuarios que afirmaron haber visto estos largos cortes publicitarios.