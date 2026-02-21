Yategate: La Cámara de Casación rechazó el pedido de Martín Insaurralde de apartar a la UIF de la causa

En un fallo clave, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el intento de la defensa del ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación interviniera en la causa donde se lo investiga por presuntos hechos de corrupción.

La decisión, tomada por mayoría con los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por el exfuncionario. Insaurralde pretendía que el máximo Tribunal dejara sin efecto el rol de la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante en el expediente. El juez Hornos sostuvo que el planteo de la defensa no logró demostrar la existencia de una «cuestión federal debidamente fundada» ni supuestos de arbitrariedad para habilitar la instancia.

Este fallo se suma a una resolución dictada en septiembre de 2025, cuando el mismo tribunal ordenó que las pericias contables del caso fueran realizadas por los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En dicha oportunidad, el magistrado Hornos subrayó que las investigaciones por «graves hechos vinculados a la corrupción» exigen que los juzgadores actúen con un «deber reforzado de debida diligencia” y que sean producidos por órganos imparciales e institucionalmente confiables.

Según el juez, estos delitos “dañan la legitimidad de las instituciones y atentan contra el orden moral y la justicia, y afectan el desarrollo integral de los pueblos”.

El Tribunal enfatizó que la intervención del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en casos de corrupción garantiza la transparencia y la objetividad necesarias en un proceso de esta índole.