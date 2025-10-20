Yassir Zabiri, el verdugo marroquí de la Argentina en la final del Mundial Sub 20: vale menos de un millón de dólares y juega en un equipo chico de Portugal

Marruecos le dio una lección de contraataque a la Selección Argentina en el primer tiempo de la final del Mundial Sub 20 y se consagró campeón del torneo por primera vez en su historia. Ganó 2-0 el seleccionado africano con dos goles gestados por esa vía y ambos convertidos por Yassir Zabiri, incontenible.

Primero, el delantero que lleva el dorsal 21 se escapó en velocidad luego de un pase largo de Ismaël Baouf y recibió una dura infracción del arquero Santino Barbi que cambió por gol. Golazo de tiro libre al ángulo. Luego, una rápida transición de defensa a ataque derivó en un centro a medida de Othmane Maamma y una potente volea de la figura de la noche en Santiago.

Zabiri, nacido el 23 de febrero de 2005 en Marrakech, actúa como delantero de área y combina velocidad, potencia física y un instinto goleador que puso de manifiesto ante el equipo de Diego Placente. Le había anotado también a España y Brasil en la fase de grupos y a Corea del Sur en la victoria 2-1 por los octavos de final. Y totaliza ocho tantos en 19 partidos con el seleccionado juvenil.

Inició su carrera en el Union de Touarga, equipo de la máxima categoría del fútbol marroquí, y luego de apenas 11 encuentros y tres goles convertidos dio el salto a la Primeira Liga de Portugal para vestir la camiseta del modesto FC Famalicão, que comienza a darle minutos y tiene depositadas en él grandes esperanzas.

Suma tres festejos en nueve partidos jugados con su actual club, incluido un doblete por la Copa de Portugal, y a mediados del año pasado firmó un contrato por cuatro años que vence el 30 de junio de 2028.

Como sucedió a lo largo de los años con diferentes figuras juveniles, el Mundial Sub 20 puede funcionar como un trampolín en la carrera de Zabiri, quien ahora se dará a conocer definitivamente al mundo.

Según el sitio especializado Transfermarket, su valor de mercado es de 600 mil euros, un valor ínfimo considerando los números que se manejan en el escenario del fútbol internacional y especialmente con jóvenes talentos. Sin dudas que Zabiri lo es.