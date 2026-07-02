Yannick Semedo, la segunda ancla de Cabo Verde que defiende la peligrosa zona 14: «Si solo miramos a Messi, sería un error»

Yannick Semedo, conocido como la segunda ancla de Cabo Verde, es una pieza clave en la defensa del equipo africano que sorprendió en el Mundial 2026. A sus 31 años, el mediocampista ha sido fundamental en la “resistencia” que permitió a su selección avanzar a los octavos de final tras empatar los tres partidos de la fase de grupos ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). Ahora, Cabo Verde se prepara para enfrentar a la Selección Argentina, priorizando el orden defensivo en un esquema donde el tándem Semedo-Kevin Lenini Pina tiene la misión de custodiar la llamada “zona 14”, un sector donde más influencia tiene Lionel Messi.

Aunque la lógica indicaría que el foco principal debería estar en Messi, Semedo sostiene que sería un error centrar toda la atención en el astro rosarino. “Es un gran orgullo poder jugar contra Argentina y contra jugadores del nivel de Messi, que es uno de los mejores de todos los tiempos. Pero creo que sería un error enfocarnos únicamente en él. Si estamos demasiado pendientes de Messi, podemos dejar de prestar atención a Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y tantos otros. Argentina tiene muchos jugadores de gran nivel. Tenemos que ser un equipo humilde, fuerte y unido, y estar atentos a todos los futbolistas que tienen”, declaró Semedo en diálogo con Clarín desde el búnker en Tampa, ciudad ubicada a cuatro horas en auto de Miami, sede del partido que se disputará el próximo viernes en el estadio Hard Rock.

Semedo nació en Praia, la capital caboverdiana, y en su juventud jugó para el Celtic da Praia, un club del barrio Bairo de Praia fundado en la década de 1970 por un profesor universitario y sus hijos. El equipo, que viste de verde y blanco inspirándose en el Celtic de Escocia, se consolidó como uno de los grandes del país junto con otros clubes como el Benfica y el Sporting de Lisboa. Semedo comenzó su carrera profesional hace tres años en el Santa Clara B de Portugal y fue convocado para debutar en la selección de Cabo Verde el año pasado, anotando un gol en su primer partido.

Con humor, el mediocampista confesó su deseo de intercambiar camisetas con Messi, jugador contra quien aún no ha tenido la oportunidad de enfrentarse: “Creo que cualquier futbolista del mundo la querría, y yo no soy la excepción”.

Semedo, quien perdió a su padre a una edad temprana, junto con Lenini Pina, constituyen un doble pivote físico y sacrificado que realiza el “trabajo sucio” para permitir que sus compañeros brillen. “Diría que Argentina tiene varios puntos fuertes y no solamente el mediocampo. Una de las principales fortalezas de la Selección es su capacidad de lucha, la intensidad y la agresividad que ponen en cada jugada”, afirmó el jugador que viste el dorsal número 16.

En un análisis detallado, el mediocampista comparó el estilo de Argentina con el encuentro previo contra España, destacando la solidez del arquero caboverdiano Vozinha, figura del partido a sus 40 años. “Con la pelota, son dominantes. Les gusta imponer su juego sobre el rival. Contra España tuvimos una experiencia parecida. Son equipos que tienen algunos puntos en común, aunque los jugadores de ambas selecciones son diferentes”, señaló.

Semedo agregó: “Argentina tiene grandes individualidades que muchas veces superan toda lógica futbolística y que, de un momento para otro, pueden sacar un conejo de la galera y resolver un partido”. Actualmente sin club, el mediocampista valoró la riqueza futbolística argentina y compartió una anécdota sobre su experiencia con la cultura local: “Argentina es fútbol. Es una verdadera cuna del fútbol y resulta difícil no hablar de fútbol cuando se habla de Argentina. Pero también sé que les gusta mucho el mate, y yo ya lo probé y me gustó. Además, sé que son famosos por sus tradicionales asados”.