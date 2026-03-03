Xiaomi 17 Ultra: cómo es el nuevo celular premium con cámara profesional que provoca al iPhone 17 Pro

Barcelona volvió a ser el escenario elegido por Xiaomi para anticipar su jugada fuerte antes del Mobile World Congress. A horas de que abra oficialmente la feria, la marca presentó la familia Xiaomi 17 con un mensaje claro: quiere competir de igual a igual contra el iPhone 17 Pro.

Nuevamente el foco de los anuncios estuvo puesto en el Xiaomi 17 Ultra, su nuevo flagship, que combina diseño más liviano, una cámara desarrollada bajo un modelo estratégico de co-creación con Leica y una batería de alta densidad que empuja los límites de autonomía en la gama premium.

Xiaomi 17 Ultra: el nuevo «tanque» chino

Este modelo del segmento ultra premium es el más delgado y liviano que lanzó la compañía hasta ahora. Mide 8,29 milímetros de grosor y pesa 218,4 gramos en sus versiones negra y blanca, cifras que lo ubican por debajo de varios competidores directos con sensores de una pulgada.

Su cuerpo es plano, con marco de aleación de aluminio y trasera de fibra de vidrio de alta resistencia, busca un equilibrio entre estética y rigidez estructural. En tanto los bordes son redondeados, similar a lo que se vio en el iPhone 17 Pro y los dos últimos Galaxy S de Samsung, pero con una salvedad: los botones de bloqueo de pantalla y volumen sobresalen para un mejor contacto.

La protección corre por cuenta de Xiaomi Shield Glass 3.0, que promete un 30% más de resistencia a caídas frente a la generación anterior. El equipo suma certificación IP68 contra agua y polvo, un estándar ya obligatorio en esta categoría.

La pantalla es otro de los puntos diferenciales: un panel OLED Xiaomi HyperRGB de 6,9 pulgadas con resolución 2608 x 1200, tasa adaptativa LTPO de 1 a 120 Hz y un brillo pico de 3500 nits para utilizarlo a plena luz del sol.

Las cámaras, el diferencial

En fotografía es donde Xiaomi concentra su discurso competitivo y no le teme a las comparaciones. Es más, en la presentación de la serie le apuntó directamente al iPhone 17 Pro en sus pruebas de duración de batería y la fotografía nocturna, donde mostró una superioridad es abrumadora.

El Xiaomi 17 Ultra incorpora por primera vez en la marca un sensor principal de una pulgada con tecnología LOFIC HDR, un tamaño que hasta hace pocos años estaba reservado a cámaras compactas avanzadas.

En fotografía móvil, el tamaño del sensor es clave porque determina cuánta luz puede captar en cada disparo. Cuanto más grande es el sensor, mayor es la superficie disponible para recibir luz y, en consecuencia, mejor es el rendimiento en condiciones nocturnas o de alto contraste.

Además, este nuevo sensor Light Fusion 1050L utiliza capacitores integrados para ampliar la capacidad de captura de luz y mejorar el rango dinámico en escenas con alto contraste. La cámara principal es de 50 megapíxeles con apertura f/1.67 y estabilización óptica.

Pero el salto más llamativo está en el teleobjetivo. El equipo integra un sensor de 200 megapíxeles con zoom óptico mecánico variable de 75 a 100 mm, sin recorte digital en ese rango.

Gracias al sensor Samsung HPE y al diseño óptico APO de Leica, el sistema puede extender el alcance hasta un equivalente de 400 mm con calidad cercana a óptica pura. A esto se suma una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles y una frontal también de 50 MP.

En video, el Xiaomi 17 Ultra apunta al terreno semiprofesional. Permite grabar en 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision y también en 4K Log a 120 fps bajo el estándar ACES, utilizado en flujos de trabajo cinematográficos. La combinación de alta tasa de cuadros, codificación HDR y perfil Log busca atraer a creadores que editan en software avanzado y necesitan mayor margen en posproducción.

Potencia y rendimiento

En esta era de los celulares cada vez más parecidos a las computadoras de última generación, el rendimiento está impulsado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado en 3 nanómetros, acompañado por 16 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1 TB.

Este «cerebro», presente también en los Galaxy S26 Ultra y el Motorola Signature, integra una unidad neuronal NPU dedicada para tareas de inteligencia artificial que se apoyan en Xiaomi HyperAI y en la interfaz HyperOS 3 que trabaja junto al sistema operativo Android 16.

En definitiva, este combo permite desde procesamiento fotográfico en tiempo real hasta funciones de productividad y edición asistida.

La batería más grande en un teléfono ultrapremium

La autonomía es otro eje de competencia. El Xiaomi 17 Ultra incorpora una batería de 6000 mAh con 16% de contenido de silicio, lo que mejora la densidad energética sin aumentar el volumen interno. Soporta carga rápida por cable de 90W bajo estándar PD-PPS y carga inalámbrica de 50W.

En la práctica, apunta a jornadas intensivas de uso con tiempos de recarga reducidos frente a modelos que priorizan diseño ultrafino.

En el terreno de las comparaciones con Apple, la versión Xiaomi 17 Ultra logró alcanzar 11 horas de uso continuo con una sola carga contra 6 hs. del iPhone 17 Pro.

También utilizaron el teléfono de la manzanita para mostrar su nueva batería ultrafina externa de 6 milímetros.

En este aspecto, Xiaomi deja entrar claro que puede hacer un teléfono delgado y tener una gran batería.

El resto de los anuncios

La familia se completa con el Xiaomi 17, de 6,3 pulgadas y batería de 6330 mAh con carga de 100W, y con el Leica Leitzphone desarrollado junto a Xiaomi, una edición que celebra los 100 años de Leica y refuerza la alianza estratégica entre ambas compañías.

El cuerpo de este teléfono, que tiene la impronta de la marca alemana de cámaras, está construido en aleación de aluminio con acabado anodizado en níquel y suma el Leica Camera Ring, un dial físico con textura moleteada que remite a los anillos de enfoque de las cámaras tradicionales.

En software, integra el modo Leica Essential. Se trata de una edición especial con ADN fotográfico como la Leica M9 y la Leica M3 con película MONOPAN 50. Un teléfono ultrapremium de 2000 euros que busca trasladar la identidad histórica de Leica al formato smartphone sin resignar especificaciones de gama alta.

Xiaomi complementa la propuesta con accesorios pensados para entusiastas de la fotografía. El Photography Kit suma un disparador de dos etapas, botón dedicado de video y agarre ergonómico. La versión Pro agrega una batería adicional de 2000 mAh integrada en la empuñadura y un diseño con textura tipo cuero inspirado en cámaras clásicas de Leica.

Con esta presentación, Xiaomi dejó en claro que no se conforma con competir en precio y calidad: busca medirse y exponer las carencias técnicas de los iPhones de Apple.

En la previa del MWC 2026, que comienza el lunes 1 de marzo, el Xiaomi 17 Ultra se posiciona como un contendiente directo en el segmento más alto del mercado, donde cámara, pantalla, potencia y autonomía ya no son diferenciales aislados sino parte de una experiencia integral que de la exigente gama premium.