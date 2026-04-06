Windows 10 se quedó sin soporte, pero no murió del todo: qué conviene hacer según tu PC

Windows 10 dejó de recibir soporte oficial de Microsoft el 14 de octubre de 2025, marcando el fin de una de las versiones más populares del sistema operativo. Sin embargo, esta fecha no implica una “muerte” instantánea del software. Millones de computadoras continúan usándolo y todavía existen actualizaciones disponibles para quienes necesitan extender la transición.

Más que un cierre abrupto, el proceso es gradual. El medio especializado Ars Technica lo definió como “la primera de muchas muertes”: el soporte general finalizó, pero no todo desaparece de inmediato. Algunas computadoras seguirán funcionando sin problemas inmediatos, otras pueden recibir parches de seguridad durante un año adicional y ciertos productos de Microsoft mantendrán su compatibilidad por más tiempo.

Para el usuario común, lo fundamental es entender que Windows 10 sigue operando, pero ya no es una plataforma completamente protegida ni respaldada. Esto cambia la ecuación para quienes utilizan equipos antiguos, notebooks incompatibles con Windows 11 o máquinas secundarias que aún cumplen funciones básicas.

### Qué significa realmente el fin del soporte de Windows 10

El aspecto más importante es que la computadora no se bloquea ni deja de encender tras la finalización del soporte. Microsoft aclara que los equipos con Windows 10 seguirán funcionando, pero dejarán de recibir actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y asistencia técnica oficial.

A partir de octubre de 2025, estos dispositivos quedan más expuestos a vulnerabilidades y fallas nuevas; si se detecta un error grave o una amenaza como malware o ransomware, Microsoft no estará obligado a corregirlo para la mayoría de los usuarios. El sistema operativo no deja de funcionar, pero comienza a envejecer sin una red de contención.

Además, con el tiempo, algunas aplicaciones, controladores y servicios de terceros podrían reducir o eliminar su soporte, originando incompatibilidades que afecten el buen desempeño del sistema.

### La prórroga para extender la seguridad un año más

Aunque el soporte general terminó, Microsoft ofrece una extensión a través del programa ESU (Extended Security Updates). Usuarios de Windows 10 Home y Pro pueden acceder a actualizaciones de seguridad críticas hasta el 13 de octubre de 2026 si inscriben sus equipos en este programa.

Esta prórroga no añade nuevas funciones ni moderniza el sistema, sino que ofrece un puente temporal para quienes aún no pueden migrar a Windows 11, sea por limitaciones del hardware o por preferencia de uso.

Microsoft señala que ESU es una medida excepcional, pensada como último recurso mientras se realiza la transición a una plataforma más actualizada.

### Por qué existen varios “fines” para Windows 10

El fin de soporte de Windows 10 no ocurrió en una sola fecha. En octubre de 2025 finalizó el soporte general para la versión 22H2, la última edición mayor del sistema, ya sin actualizaciones estándar.

El segundo final corresponderá al término de la prórroga de seguridad para usuarios domésticos, que se extiende hasta octubre de 2026 mediante ESU. Para muchos, esta será la última fecha de cobertura con suficiente margen de seguridad sin necesidad de cambiar de equipo.

Existen además capas adicionales: Microsoft confirmó que las aplicaciones de Microsoft 365 continuarán recibiendo actualizaciones de seguridad en Windows 10 hasta octubre de 2028, aunque el sistema operativo haya salido de soporte. Esto indica que, si bien el sistema operativo envejece, algunos productos del ecosistema se mantienen activos por más tiempo.

Esta situación explica por qué hablar de “muerte” total puede ser engañoso. Windows 10 salió del soporte principal, pero aún cuenta con mecanismos parciales para prolongar su vida útil.

### Recomendaciones para usuarios que aún usan Windows 10

La decisión depende del tipo de PC y del uso que se le dé:

– Si el equipo es compatible con Windows 11, la recomendación es actualizarse, ya que Microsoft ofrece la actualización gratuita para dispositivos elegibles que tengan instalada la versión 22H2 y cumplan con los requisitos mínimos. Así se recupera el soporte completo y se evita quedar atrapado en la etapa final de Windows 10.

– En caso de que la PC no soporte Windows 11, existen tres opciones:

1. Continuar en Windows 10 inscribiéndose en ESU para recibir un año adicional de parches de seguridad. Esta es la alternativa más sensata si el equipo funciona bien y se usa para tareas básicas.

2. Seguir usando Windows 10 sin ESU, acción técnicamente posible pero cada vez más riesgosa a medida que pasa el tiempo. Para una computadora desconectada o de uso puntual puede ser tolerable temporalmente, pero resulta una mala opción para un equipo principal conectado permanentemente.

3. Cambiar de equipo, situación que en muchos casos no es solo un consejo sino una limitación real, ya que numerosos dispositivos antiguos quedan fuera de Windows 11 debido a requisitos de TPM, CPU y seguridad de hardware.

### Cómo verificar el estado de tu computadora

1. Confirmar que estás en Windows 10 versión 22H2, la última versión mayor. Para ello, ve a: Inicio > Configuración > Sistema > Acerca de.

2. Comprobar si tu equipo puede actualizar a Windows 11 desde: Inicio > Configuración > Windows Update. Si es compatible, aparecerá la opción para actualizar o una notificación.

3. Si no puedes actualizar, evaluar la inscripción en el programa Extended Security Updates (ESU), disponible hasta octubre de 2026 en la página oficial de Microsoft.

4. Realizar una copia de seguridad antes de cualquier cambio. Exportar contraseñas almacenadas en el navegador, verificar la sincronización de servicios como OneDrive, Google Drive o Dropbox, y anotar las licencias de programas pagos.