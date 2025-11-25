Wicked Por siempre: ni todos sus récords aseguran que hagan una secuela

Y mientras algunos actores de reparto aseguran que no habrá una secuela o un spin-off de Wicked, el éxito que está alcanzando Wicked: Por siempre debe estar haciendo dudar a los ejecutivos de Hollywood.

Ya anunciábamos el sábado el éxito que se veía venir. Y Wicked: Por siempre, dirigida por Jon M. Chu, superó todas las expectativas, rompiendo infinidad de récords, propios y ajenos, en los Estados Unidos y en todo el mundo.

Más que Superman y Los 4 Fantásticos

El musical de Universal Pictures llegó a recaudar en sus primeros días en cartel más aún que dos de las películas con superhéroes estrenadas este 2025, Superman, de DC, y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, de Marvel, y a nivel mundial.

La película que cuenta el segundo acto del musical original de Broadway (debutó en 2003, fue nominada a 10 premios Tony y ganó tres, entre ellos a mejor actriz protagónica para Idina Menzel), recaudó 150 millones de dólares en Norteamérica (los Estados Unidos y Canadá) y 76 millones en el resto del mundo, lo que suma un total global de 226 millones de dólares. Algo muy por encima de los 164,2 millones de dólares con los que había arrancado hace exactamente un año Wicked: Parte Uno.

Los números de «Wicked: Por siempre» son espectaculares en todas partes del mundo. Fotos UIP

Las cifras, igualmente, permiten ver que hay un interés mayor en los Estados Unidos que en el resto del planeta por el musical con Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Pero veamos en detalle todos los récords de Wicked: Por siempre de manera global, en los cines de Norteamérica y en el resto del mundo, según Variety.

Global

Wicked: Por siempre alcanzó el mejor arranque o estreno de la historia del cine para una adaptación de un musical de Broadway, superando a Wicked (US$ 164,2 millones).

Los efectos visuales fueron supervisados por el argentino Pablo Helman.

Cuarto mejor estreno de Hollywood de 2025, solamente detrás de Lilo y Stitch (US$ 341 millones), Jurassic World: Renace (US$ 322 millones) y Una película de Minecraft (US$ 313 millones). Además, como decíamos, superó a Superman (US$ 220 millones) y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (US$ 218 millones).

Quinto mejor estreno de la historia para un musical, por detrás de El Rey León (la versión de 2019, con US$ 433 millones), Moana 2 (US$ 389 millones), Frozen 2 (US$ 358,4 millones) y la remake con actores de La Bella y la Bestia (US$357 millones). También, superó a la remake de Aladdín (US$212 millones).

EE.UU. y Canadá

Mejor estreno doméstico de una adaptación de Broadway, superando a la propia Wicked: Parte Uno (US$ 112,5 millones).

Ariana Grande, muy probable candidata (de nuevo) al Oscar.

Segundo mejor fin de semana de estreno de 2025 en Norteamérica, por encima de Lilo y Stitch (US$146 millones) y por debajo de Una película de Minecraft (US$162 millones).

Segundo mejor estreno de la historia para Universal Pictures, solo superado por Jurassic World en 2015 (US$208,8 millones).

Tercer mejor estreno de un musical, por debajo de El Rey León (US$191 millones) y La Bella y la Bestia (US$174 millones).

Cynthia Erivo y Jonatan Bailey (también estuvo en «Jurassic World: Renace») en una escena.

Mundial, pero fuera de Norteamérica

Mejor estreno internacional de una adaptación de Broadway, superando a Wicked: Parte Uno (US$50 millones).

¿Y por casa cómo andamos?

Wicked: Por siempre fue vista desde el jueves, día de su estreno, hasta el domingo en los cines argentinos por 76.136 espectadores. La cantidad de salas fue variando, pero alcanzó un tope de 403.

Hace un año exacto, en los primeros cuatro días de Wicked: Parte Uno en la Argentina habían pagados sus entradas 56.846 espectadores, en un máximo de 373 pantallas. Y en 2024 Wicked: Parte Uno ni siquiera había sido la película más vista en su fin de semana de estreno, ya que Gladiador II había vendido 120.679 tickets, en su segunda semana en cartelera en la Argentina.