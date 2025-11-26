Whirlpool Cierra su Planta en Pilar y Abandona la Producción en Argentina

La multinacional estadounidense. La compañía notificó hoy a sus 220 empleados la desvinculación tras el cierre definitivo de su fábrica en el parque industrial de Fátima, Pilar.

Esta medida pone fin a su actividad industrial local. La operación se concentrará en ventas y servicio, con el compromiso de garantizar el abastecimiento. Esto implica que la empresa pasará a importar todos los electrodomésticos, accesorios y repuestos.

Según la compañía, la decisión se enmarca en un proceso global de revisión de estructuras productivas. Busca «redefinir nuestra huella regional de cadena de suministro» y fortalecer la competitividad.

En declaraciones a LA NACION, Whirlpool mencionó la confluencia de «varios los motivos, internos y externos». Señalaron esfuerzos por reducir costos y mejorar procesos frente a productos importados, sumado a la caída en el consumo. Pese a este repliegue, la firma aseguró que «la continuidad en la Argentina no está en revisión» a nivel comercial.