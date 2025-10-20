Vuelve «Popstars», donde surgieron las Bandana: pero en medio del furor por las girlbands, quiénes son las cuatro chicas de K4OS que ahora resurgieron el fenómeno en la Argentina

Hace unos días se anunció que Popstars volverá a la pantalla de Telefe en 2026, tras más de dos décadas de ausencia. Sin embargo, la elección del momento para revivir el reality no es para nada casual, ya que el escenario local de la música pop femenina parece estar en plena efervescencia. Las girlbands (o bandas de chicas) están de vuelta, y no sólo como recuerdo nostálgico, sino con propuestas renovadas, locales e internacionales.

El formato original de Popstars marcó un antes y después en este rubro. En 2001, en el marco del programa, salió a la luz el grupo Bandana. Y, más adelante, apareció Mambrú, su versión masculina. Ambos supieron capitalizar la televisión, el pop y el merchandising, instalando el modelo de la banda de chicas (y de chicos) como fenómeno de masa en la Argentina.

El año que viene, volverán a convocar jóvenes para formar grupos musicales en la TV, lo que abre la ventana para que surja una nueva generación de bandas que apunten tanto al mercado local como al internacional. Pero lo cierto es que ya hay un grupo nuevo que pisa fuerte en el país y no necesitó el reality para destacar.

Bandana cosechó gran éxito tras su creación en el reality «Popstars», a más de medio siglo.

Se trata de K4OS, una girlband inspirada en el K-Pop formada por Mariana Taurozzi, una reconocida influencer que saltó a la fama en la pandemia gracias a su cuenta de TikTok.

Con ganas de formar parte de una banda, convocó en sus redes sociales a un casting abierto y consiguió lo impensado: formar un grupo que hoy ya tiene un disco publicado de la mano de una prestigiosa discográfica, millones de reproducciones y un show en el Gran Rex recién anunciado.

Un «Popstars» de las redes sociales

Para la formación de K4OS, el proceso de casting fue muy público: la gente se postulaba en las redes sociales y se compartió cada paso que daban los candidatos. La gente se enganchó desde el día uno con sus éxitos y frustraciones, hasta que llegaron a firmar su primer contrato.

K4OS se formó a partir de una convocatoria abierta por TikTok. Foto: Emmanuel Fernández.

Por ello, más adelante estrenaron en YouTube un formato de falso reality contando cómo iba el proceso de creación de sus canciones, algo muy parecido a lo que se hacía en Popstars, pero sin una mega producción y sin la TV metida en el medio.

Gracias a todo esto, hoy la banda conformada por Mariana Taurozzi, Inés Civit, Mercedes Bitzer y Lynette Ladelfa está mega posicionada como la preferida de las niñas y jóvenes en la Argentina, que aspiran a ser como ellas y las siguen a todos lados.

El jueves por la tarde, Clarín estuvo presente en el estreno de 4EVER, el disco debut de K4OS, y pudo ser testigo del fenómeno que una chica de 19 años llena de sueños logró crear desde cero con sólo un celular y un micrófono en mano.

Para el evento, llenaron una sala de cine de fans, que pudieron compartir con ellas la emoción de haber logrado su primer gran objetivo. Entre gritos, y muchas lágrimas, cientos de niñas les expresaron su admiración. Y, por un segundo, se pudo sentir en el lugar cierta nostalgia que recordó al fenómeno que fue Bandana a principios del 2000.

K4OS. hizo su propio «Popstars» en las redes sociales. Foto: Instagram

En ese sentido, las K4OS parecen casi unas nuevas Bandana: un grupo femenino que toma el relevo del fenómeno que Popstars creó hace 25 años, pero adaptado a los nuevos tiempos. Y aunque nunca se tendrá certeza al respecto, es imposible evitar pensar que algo tuvieron que ver en la decisión de revivir en reality.

El fenómeno no es exclusivamente local: a nivel internacional hay un renovado interés por las girlbands o bandas de chicas, ya sea por regresos, nuevos lanzamientos o fusiones entre estilos.

Grupos como BLACKPINK se mantienen en la cumbre global del pop femenino, y otras formaciones emergentes continúan alimentando el boom. Katseye, TWICE, HAIM y FIFTY FIFTY, son tan sólo algunos ejemplos de esto. Además, el regreso de grupos como Bandana, Fifth Harmony y t.A.T.u. demuestran que hay un interés general por volver a consumir este tipo de producto en la industria musical.

Blackpink, uno de los grupos que volvió a poner de moda el concepto de girlband en el mundo. Foto: AP.

En este contexto, queda demostrado que el regreso de Popstars no es solo un guiño televisivo: es un síntoma de que la industria musical argentina está dispuesta a volver a apostar por las bandas femeninas, y que las condiciones de mercado están alineadas para que esa apuesta tenga sentido.

K4OS ya está jugando ese partido, y podría ser la punta del iceberg. Si Popstars funciona, podríamos estar frente a un nuevo ciclo de bandas de chicas que marque esta década en Argentina, como lo hizo Bandana en los 2000.