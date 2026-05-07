Vuelve Mirtha a la TV tras tres semanas de ausencia: quiénes serán sus primeros invitados

Después de tres semanas de ausencia debido a un cuadro respiratorio que le impidió trabajar con normalidad, Mirtha Legrand regresará este sábado a la pantalla de El Trece. El canal confirmó este miércoles al mediodía que “La Chiqui” grabará este viernes el programa La noche de Mirtha, que se emitirá a partir de las 21:30.

La primera vez que faltó al programa fue el sábado 18 de abril, seguido por otra ausencia el 25 del mismo mes. Aunque se sentía bien, según sus propias palabras, intentó regresar el sábado 2 de mayo, pero los médicos le recomendaron continuar su recuperación en casa. Siguiendo estas indicaciones, permaneció en reposo y, tras cumplir con este periodo, ya está preparando a sus primeros invitados para este sábado 9 de mayo.

La mesa principal de su regreso estará integrada, por ahora y con posibilidad de cambios de último momento, por Elena Roger, Juan Leyrado, Mariano Martínez y Fernanda Metilli. Se trata de una cena en la que probablemente se aborden temas relacionados con el espectáculo y se celebre el retorno de la emblemática conductora.

A sus 99 años, Mirtha Legrand es un caso excepcional en el ámbito laboral, más allá del televisivo. Siempre ha querido estar frente a las cámaras encabezando La noche de Mirtha, programa que durante estas tres semanas estuvo a cargo de su nieta Juana Viale.

La noche de la primera ausencia, Juana expresó: “No se preocupen, que el sábado que viene ella va a estar aquí. Así que yo le estoy manteniendo calentito su lugar”. Sin embargo, el sábado 25 debió reemplazarla nuevamente. La semana pasada, ante la imposibilidad de su regreso, Mirtha continuó ausente y Juana condujo la “mesaza” que contó con la participación del doctor Conrado Estol, los periodistas Gastón Edul y Maru Duffard, y el músico Joaquín Levinton.

Para calmar la preocupación generada entre el público y en los medios, la propia Mirtha Legrand se manifestó a través de su cuenta oficial en X (@mirthalegrand), donde explicó que padecía un fuerte resfrío. “Como siempre les digo, la leyenda continúa… solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo. ¡Besito, chau chau!”, escribió para sus seguidores.

De este modo, Juana Viale volvió a ocupar la silla de su abuela en el programa del sábado 2 de mayo y también condujo Almorzando por Juana, el domingo 3 al mediodía, ambos emitidos por El Trece.

Se sabe que en estas últimas semanas Mirtha siguió sus programas desde casa y compartió sus opiniones mediante un chat familiar, ya que su nieto Nacho Viale es productor de ambos ciclos. Entre los eventos a los que no pudo asistir debido a sus afecciones respiratorias se encuentra la entrega de los premios Martín Fierro a la moda, realizada hace dos semanas y transmitida por Telefe. Si bien Mirtha y Susana Giménez suelen ser invitadas especiales en las ceremonias de APTRA, solo Susana pudo asistir esta vez para recibir su estatuilla.

En esa ocasión, el premio mayor fue para Juana Viale, especialmente por los diseños que le confecciona el modisto Gino Bogani. Al recibir el Martín Fierro de Oro, Juana le dedicó el galardón a varias personas, destacando especialmente a su abuela, “la mujer más coqueta que conozco”.