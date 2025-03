Vuelve el frío a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano: cuándo llega la abrupta baja de las temperaturas

El «veranito» de estos días llegará a su fin en la zona del AMBA: después de las lluvias llega el frío con una abrupta baja de las marcas térmicas.

Frío y lluvias en Buenos Aires.

Tras las lluvias que se esperan este domingo en el Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense bajarán fuerte las marcas térmicas y el «veranito» de estos días en la zona del AMBA llegará a su fin, dándole lugar al frío para tristeza de muchos y alegría de otros.

Para este domingo 30 de marzo de 2025 toda la zona del AMBA estará bajo alerta amarilla, por lluvias y tormentas fuertes y luego de eso bajará la temperatura, según anunció el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Cuándo baja la temperatura en el AMBA

Este domingo, el último de marzo, la temperatura máxima llegará a los 30 grados y se espera que la sensación térmica sea superior en las primeras horas de la tarde.

Pero el cielo comenzará a llenarse de nubes, con mucha inestabilidad, las lluvias volverán a decir presente y se esperan chaparrones fuertes, que harán bajar de manera abrupta la temperatura.

A partir del lunes 31 de marzo de 2025 las temperaturas mínimas serán frías, por debajo de los 10 grados en algunas zonas del Conurbano Bonaerense.

Alerta por lluvias en el AMBA: a qué hora puede caer el granizo

Las lluvias de este domingo se esperan a partir de la tarde y hasta la noche la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, como el resto de la Provincia, estarán bajo alerta amarilla.

La zona central de la provincia de Buenos Aires estará bajo alerta naranja, también a partir de la la tarde y se prolongará hasta la noche.

«El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas que podrán superar los 70 km/h, granizo, y frecuente actividad eléctrica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», informó el SMN.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

.No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

.Evitá actividades al aire libre.

.No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

.Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

.Estate atento ante la posible caída de granizo.

.Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.