Vozinha, el arquero héroe de Cabo Verde, jugará contra la Selección con botines creados por un argentino

La selección de Cabo Verde se ha convertido en la sensación del Mundial, con un archipiélago africano que cuenta con su propio héroe: Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha. Este experimentado arquero fue uno de los principales responsables de los sorprendentes empates ante campeones del mundo como España y Uruguay.

Vozinha, quien llegó a Norteamérica sin club, pasó de ser un jugador desconocido a tener millones de seguidores en sus redes sociales en pocos días. Su próximo gran desafío será enfrentarse a la Selección Argentina este viernes en los 16avos de final, en un partido que se disputará en Miami desde las 19 horas (hora argentina).

A sus 40 años, la historia de Vozinha, quien estaba cerca de retirarse antes de ser convocado para el Mundial, se volvió viral. Lo que pocos saben es que utiliza botines fabricados por un argentino, al igual que un defensor del equipo y el cuerpo técnico.

Se trata de los botines Senda, producidos por una empresa de indumentaria deportiva fundada hace 16 años en Estados Unidos por Santiago Halty. Esta marca compite como un David frente a las grandes compañías del calzado deportivo, y apuesta por llevar una propuesta distinta, al igual que Vozinha y Cabo Verde, quienes desafían a todos.

En una entrevista con Clarín desde Miami, Halty contó que la selección caboverdiana lo recibió “como una familia” y que compartió la intimidad de la concentración en Tampa, a la espera del vibrante encuentro con el campeón del mundo.

Hijo de argentinos, Halty nació hace 43 años en California, pero tras la separación de sus padres creció en Buenos Aires con su madre. Ante la crisis de 2001, regresó a Estados Unidos para estudiar. Instalado nuevamente en Los Ángeles a los 18 años, trabajó como mozo, lavacopas y valet parking hasta graduarse en Economía y Desarrollo Sustentable en la Universidad de California San Diego.

Con la idea de “traer a EE.UU. un poco de la pasión por el fútbol de Latinoamérica y Argentina”, fundó en 2010 Senda Athletics. La empresa fabrica sus productos con certificación sustentable o “Fair Trade”, que garantiza las condiciones laborales y los lugares de producción.

Inicialmente, se enfocó en botines para futsal, luego lanzó pelotas y más tarde medias antideslizantes con una tecnología especial llamada “gravity”, utilizadas por varios jugadores en este Mundial, incluso por Giuliano Simeone en el partido contra Jordania.

Este año, a pocas semanas del Mundial, lanzaron sus primeros botines sustentables con dos modelos denominados Mendoza y Rosario, que incorporan tecnología similar a la de las grandes marcas.

Vozinha y el defensor Kelvin Pires usaron estos botines durante la fase inicial del torneo y repetirán con ellos en el duelo ante Argentina. Además, los emplean otros arqueros como Maxime Crépeau (Canadá), Sabri Hassen (Túnez) y Yazeed Abdullah (Jordania), así como los jugadores Mohammed Aldaooud y Hussam Dahab de Jordania.

Los botines Senda han llamado la atención en este Mundial, donde según Halty “el 80% de los jugadores lleva botines rosas”. “Sabíamos cuál era la tendencia y que si no eran de ese color íbamos a sobresalir. Nuestro botín blanco, naranja y azul ya era distinto”, afirmó el fundador, quien no puede creer el impacto que tuvo su apuesta por Vozinha y Cabo Verde.

“El botín es una elección personal del jugador y una parte importante de su rendimiento. Que Vozinha haya elegido ese botín y haya jugado así es el sueño de cualquier marca deportiva. Lo que está pasando es como una película”, agregó Halty.

Vozinha, con una profunda humildad y conexión con su barrio, mandó a pintar sus botines a mano por un artista caboverdiano con el escudo de la federación. En sus redes sociales, compartió una foto de los botines con su barrio de fondo, publicación que ya suma más de un millón de “me gusta”.

Halty relató que, más allá de vestir a jugadores de otras selecciones, ha establecido una conexión especial con Vozinha y el equipo de Cabo Verde. “Me abrieron completamente las puertas del equipo, me hicieron sentir parte de la familia. He estado en los almuerzos, comido carne asada con ellos e incluso el barbero del equipo me cortó el pelo”, contó.

También pudo conocer a la madre de Vozinha, quien finalmente logró viajar para ver a su hijo en un partido del Mundial, tras sortear un problema de visado que se facilitó gracias a la repentina popularidad del arquero.

“Para mí se cruzan dos mundos: Argentina, el lugar de mis raíces y donde aprendí a amar el fútbol, y una selección que me abrazó y me abrió puertas que jamás imaginé. Dios quiso que se diera este encuentro”, expresó Halty.

El fundador de Senda destacó que “están completamente felices de poder jugar un partido de tal magnitud. Saben que no tienen nada para perder y todo para ganar. Y Argentina no debe confiarse; tienen que jugar con mucho respeto”.

Sobre la selección caboverdiana, Halty consideró que “reflejan los valores de Senda: trabajo, humildad, sacrificio y la convicción de que con esfuerzo y compromiso cualquier cosa es posible. Por eso nos sentimos tan identificados con ellos”.

Aunque hoy vive “el libreto de una película”, Halty mantiene su entusiasmo y apuesta a expandir el mercado hacia Argentina, país de sus raíces. “Ojalá que esto nos permita, después de 16 años, llevar la marca a Argentina,