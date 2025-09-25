Volcó su camioneta al reventársele un neumático en General Pinedo: conductor herido

25 de septiembre de 2025 Lectores: 33

GENERAL PINEDO – Un hombre de 68 años resultó herido este jueves al volcar su camioneta en un camino vecinal del paraje El Palmar, a 40 kilómetros del casco urbano. El accidente ocurrió cuando se le reventó un neumático a la Toyota Hilux negra que conducía, según informaron fuentes policiales.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12:00 horas cuando el agricultor identificado como H.S. perdió el control del vehículo tras la explosión del neumático. El conductor fue trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde el médico de turno determinó que presentaba lesiones de carácter leve.

La Fiscalía a cargo de Gabriela Rafart Anton dispuso la realización de un acta de constatación y la toma de fotografías del lugar. El vehículo fue entregado a familiares previa acreditación de la propiedad, mientras que el procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría General Pinedo, supervisado por la Subcomisaria Romina Marisel Gabutti.

Prevención en rutas rurales

El accidente destaca la importancia del mantenimiento adecuado de los neumáticos, especialmente en zonas rurales donde la asistencia puede demorar. Las autoridades recomiendan revisar periódicamente el estado de los neumáticos y la presión de inflado antes de emprender viajes por caminos vecinales.