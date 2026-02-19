Visa compra un negocio clave de los bancos: se queda con Prisma, Banelco y Pago Mis Cuentas

Luego de algunos meses de negociaciones, Visa anunció este jueves que firmó un acuerdo definitivo para adquirir las empresas Prisma Medios de Pago y Newpay, que estaban en poder del fondo de inversión de Advent International.

De esta manera, la marca internacional de tarjetas de crédito pasará a controlar no solo el procesamiento de la mayoría de los pagos en Argentina, sino también la red de cajeros Banelco y el servicio de pagos de servicios Pago Mis Cuentas.

«Esta adquisición estratégica subraya el compromiso de Visa de ofrecer a sus clientes capacidades y tecnologías avanzadas que aceleran la adopción de soluciones de pago innovadoras para consumidores y comercios en todo el país», anunció Visa en un comunicado.

El anuncio fue celebrado por el Ministro de Economía, Luis Caputo, que en su cuenta de la red social X escribió: «Es una gran noticia para el sistema financiero, porque va a implicar un upgrade tecnológico importante. Además de ser una inversión enorme de una empresa del prestigio de Visa, que ratifica la confianza que está inspirando nuestro presidente Javier Milei en el mundo empresarial».

El Grupo Advent había comprado Prisma, que fue por muchos años propiedad de los bancos privados más grande de Argentina, entre 2019 y 2022. En 2019, había pagado US$ 700 millones por el 51% de la empresa, y tres años después había desembolsado otros US$ 360 millones por el 49% restante.

Ahora las compañías no revelaron el monto de la operación, que aún está sujeta a condiciones de cierre. «Esperamos que se complete en el segundo trimestre fiscal de Visa de 2026 (primer trimestre calendario de 2026). Payway no es parte de esta transacción y seguirá siendo propiedad de fondos administrados por Advent International, continuando su operación de manera independiente como adquirente de comercios», comentaron en Visa.

Al cierre de la operación, las plataformas tecnológicas combinadas de Prisma y Newpay, junto con la red global de Visa y sus servicios de valor agregado, acelerarán la implementación de tecnologías avanzadas como la tokenización, autenticación biométrica, herramientas inteligentes de gestión de riesgos y soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial.

Según indicó Visa, estas soluciones mejorarán los servicios de los emisores y aumentarán la velocidad y seguridad para los consumidores, ofreciendo procesamiento para cualquier marca de tarjeta procesada por Prisma y todos los métodos de pago ofrecidos por Newpay.

“Esta adquisición es un paso importante para Visa en Argentina, ya que fortalecerá las relaciones con nuestros clientes y promoverá la innovación en todo el ecosistema de pagos”, dijo Ryan McInerney, CEO de Visa.

“Al combinar la gran experiencia local de Prisma y Newpay con las soluciones y tecnología globales de Visa, vamos a potenciar a nuestros clientes para lograr que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios” destacó McInerney.

“Vemos oportunidades significativas para expandir la adopción de pagos digitales y modernizar las capacidades e infraestructura de servicios financieros en todo el país”, afirmó Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur. “Esta inversión refleja el compromiso de Visa con el crecimiento de Argentina y con mejorar su competitividad en el comercio global”, resaltó Renaudo.

En los últimos años, Visa hizo este tipo de movimientos en la región donde adquirió soluciones de pago locales como parte de su estrategia de negocios. En Brasil compró Pismo, una compañía de procesamiento bancario, en 2024 por US$ 1.200 millones.

Prisma, los bancos, el monopolio y la desinversión obligada

Prisma nació de la fusión de dos gigantes: Visa Argentina y Banelco. Durante décadas, fue una empresa propiedad de los 14 bancos principales del país, con Galicia, Santander, BBVA, Macro, a la cabeza. En 2016, en plena presidencia de Mauricio Macri, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia acusó a los bancos de ejercer un monopolio» de integración vertical» a través de Prisma.

Por eso, un año más tarde, obligó a las entidades a «desinvertir en la compañía» y vender el 100% de su capital accionario. Aquí es donde entra en escena el grupo internacional Advent, una de las firmas de capital privado (private equity) más grandes del mundo, que le compró en dos tramos las acciones a los bancos.

Con la salida de los bancos y la entrada de capital internacional, proceso que se finalizó en 2022, la empresa inició un «rebranding» y modernización tecnológica para competir en un mercado que ya no era suyo por decreto, sino que debía pelear contra nuevos jugadores como Mercado Pago.

En 2023, la compañía, ya en control total del grupo Advent, se reorganizó en tres empresas independientes: Prisma Medios de Pago, que maneja negocio de procesamiento de tarjetas de crédito, débito y prepagas; Newpay, que controla los negocios de transferencias inmediatas, Red Banelco y PagoMisCuentas, el servicio de pago de impuestos y servicios; y Payway, que opera el negocio de “adquirencia” de medios de pago y servicios de valor agregado a comercios, y quedará para Advent,

