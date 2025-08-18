Virginia Gallardo será candidata a diputada nacional por Corrientes

18 de agosto de 2025 Lectores: 31

La modelo y conductora de televisión Virginia Gallardo confirmó su desembarco en la política como candidata a diputada nacional por Corrientes, representando a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Gallardo integrará la lista junto al abogado Isidoro Gapel Redcozub, actual presidente del Club Hebraica de Corrientes. Aún se mantiene en suspenso quién ocupará el tercer lugar en la nómina, lo que mantiene la expectativa dentro del espacio.

La coalición liberal en la provincia está encabezada por Lisandro Almirón, candidato a gobernador, quien apuesta a consolidar la estructura partidaria en Corrientes y ampliar la representación de La Libertad Avanza en el Congreso.