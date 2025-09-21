Violento robo en pleno centro de Ituzaingó: a un hombre le sacaron a golpes $ 3.000.000 cuando llegaba a una financiera

Un hombre sufrió una violenta salidera bancaria en pleno centro de Ituzaingó, cuando dos delincuentes lo atacaron en el momento donde se disponía a entrar a una financiera luego de salir de un banco.

El robo ocurrió a las 13:30, según quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, y la víctima, identificada como Roberto G. perdió unos 3 millones de pesos.

La víctima había salido del Banco Provincia de Castelar y se disponía a entrar a una financiera ubicada sobre calle Mansilla, frente a la Plaza 20 de Febrero. Un delincuente apareció corriendo y lo tackleó para sacarle el dinero. Ya tenía la mano en el picaporte. En el medio pasaban los transeúntes y ninguno se acercó a ayudar.

Una vez que le sacó el dinero, salió corriendo por la calle donde lo esperaba un cómplice arriba de una moto.

Según indicaron fuentes policiales citadas por el portal 24 Conurbano, una de las hipótesis más fuertes señalan un entregador. Creen que podrían haber sido un trabajador del banco donde retiró el dinero.

Roberto se dirigió a la policía para realizar la denuncia. Al llegar, se enteró que los oficiales habían detenido a un hombre de 42 años, de nacionalidad paraguaya, en el Barrio San Alberto. Tenía en su poder unos 400 mil pesos, que fueron devueltos a la víctima.

La víctima lo identificó como el autor del robo, por lo que quedó detenido. La Fiscalía N°2 de Ituzaingó investiga el caso para tratar de encontrar al resto de la banda.