Violento robo a un chico de 12 años cuando iba a su escuela en La Plata: el ladrón lo tiró al piso, le pegó y le robó hasta el buzo

Un niño de 12 años fue víctima de un violento robo este jueves por la mañana mientras se dirigía a la escuela. Según el registro de una cámara de seguridad ubicada en la vereda opuesta, un sujeto lo abordó por la espalda, lo tiró al suelo y le arrebató la mochila, además de quitarle el buzo que llevaba puesto.

El hecho ocurrió cerca de las 6:30, en la calle 29 entre 529 y 530, en una zona residencial de Tolosa, La Plata, a menos de 500 metros del Estadio Único Diego Maradona. En las imágenes se observa cómo el agresor toma al niño del cuello, lo derriba y luego revisa sus pertenencias escolares, buscando su teléfono celular en los bolsillos. Finalmente, lo obligó a sacarse el buzo con el que estaba abrigado, a pesar de que la temperatura rondaba los 10 grados, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

El ladrón escapó rápidamente, aunque quedó enganchado con un canasto de basura durante la huida. El menor permaneció arrodillado en el piso, claramente conmocionado y cubriéndose el rostro con las manos. Un vecino que presenció el robo intentó perseguir al delincuente con un palo, pero no logró detenerlo. El sospechoso continúa prófugo.

De acuerdo con el diario El Día de La Plata, los vecinos de la zona llevan tiempo reclamando mayor seguridad y una mayor presencia policial.