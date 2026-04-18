Violento conflicto familiar en Almagro: hombre imputado por amenazas y arsenal secuestrado

Un violento conflicto familiar ocurrido en el barrio porteño de Almagro derivó en un operativo policial de gran magnitud. Un hombre de 35 años fue imputado por amenazas de muerte contra su propio hermano y su sobrino, un menor de tan solo 9 años.

Tras recibir la denuncia, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde se encontró un arsenal compuesto por armas blancas, réplicas y elementos de aire comprimido.

El incidente comenzó cuando el hermano del acusado, de 36 años, intentó ayudarlo tras recibir mensajes en los que se lo escuchaba confundido y alterado. Preocupado por el estado mental de su familiar, llamó al 911 para solicitar asistencia médica. Sin embargo, el hombre reaccionó con violencia al notar la presencia policial. Les prohibió el ingreso y envió múltiples mensajes intimidatorios contra su hermano.

Según la investigación a cargo del fiscal Federico Battilana, las amenazas eran directas y contundentes: el agresor aseguró que mataría a su hermano, que ya estaba muerto y que incluso lo seguiría en su lugar de trabajo para acabar con su vida. La situación se agravó al incluir en dichas amenazas al niño de 9 años, lo que motivó que la víctima presentara la denuncia formal debido al temor constante que alteraba su vida cotidiana.

Con la autorización del juez Juan José Cavallari, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la Policía de la Ciudad ingresaron al departamento del agresor. Allí secuestraron un importante arsenal compuesto por 40 cuchillos, nueve hachas de mano, dos catanas, un machete y un arco con flechas. También encontraron tres revólveres, un rifle de aire comprimido con mira, una réplica de pistola, guantes tácticos y tonfas extensibles.

Ante la peligrosidad de la situación, la Justicia dispuso la retención de todos los elementos encontrados. El fiscal imputó al hombre por el delito de amenazas y solicitó con urgencia un informe a la Agencia Nacional de Materiales Controlados para determinar si contaba con permisos habilitantes para portar armas de fuego. Como medida preventiva, se entregó un botón antipánico al denunciante y a su hijo, y se intimó al acusado a presentarse ante la sede fiscal.