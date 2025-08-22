Violencia en un aeropuerto de Italia: un hombre prendió fuego un mostrador y golpeó monitores con un martillo

Un hombre fue detenido este miércoles tras incendiar mostradores de facturación del aeropuerto de la ciudad italiana de Milán y golpear con un martillo los monitores.

El hecho tuvo lugar en la zona de salidas de la Terminal 1 del aeropuerto internacional de Milán Malpensa, según informaron medios locales.

Un hombre accedió a la parte de los mostradores de facturación y arrojó un líquido inflamable que originó el incendio en el lugar. Después, comenzó a golpear con un martillo los mostradores y algunos monitores del aeropuerto.

No se registraron heridos y las llamas fueron rápidamente apagadas por los bomberos.

Durante el incidente estaba vestido con una gorra y una mascarilla quirúrgica, se mezcló con los pasajeros en la fila de facturación de la Terminal 1 y sacó una botella llena de combustible.

Por el susto, muchos abandonaron sus equipajes, convencidos de estar en medio de un ataque. Gritos, humo y carreras a ciegas hacia las salidas transformaron la terminal en una escena de pánico.

En medio de la conmoción, el joven de 28 años también golpeó a los operadores.

El agresor fue inmediatamente detenido por la Policía del aeropuerto y todo quedó registrado por filmaciones caseras. No se saben los motivos de su conducta violenta.

«La presencia de humo», anunció el departamento de bomberos provincial, » obligó a evacuar la terminal por razones de seguridad».

La medida fue tomada para garantizar la seguridad de los pasajeros, sin embargo, el suceso no incidió en el tráfico aéreo del aeropuerto.

El detenido es un hombre de 26 años nacido en Mali pero residente en Italia gracias a un permiso de protección internacional válido hasta 2027 y sin antecedentes penales, informó Il corriere della Sera.

Esta forma de protección se otorga a quienes no cumplen los requisitos para obtener el estatus de refugiado político, pero no pueden ser repatriados porque correrían el riesgo de sufrir graves daños en su país de origen, como la pena de muerte, tortura o amenazas de muerte en contextos de guerra y violencia generalizada, detalló el mismo medio.

Ya había protagonizado otros episodios similares horas antes

Apenas veinticuatro horas antes del episodio en el aeropuerto, el joven africano había sido detenido en Milán tras destrozar un escaparate con un martillo.

Tras ser denunciado, fue llevado de urgencia a urgencias al Hospital Niguarda y luego huyó, sin dejar rastro.

El 16 de agosto, recopiló la prensa italiana, intentó abordar un avión con destino a Arabia Saudita. Sin embargo, la seguridad del aeropuerto de Malpensa determinó que el pasaporte que pretendía usar era falso. Le confiscaron el documento.