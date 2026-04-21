Villarruel se retira de misa en Luján para evitar a Adorni bajo investigación

Pese a haber confirmado su asistencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel se retiró a último momento de la misa en homenaje al papa Francisco que se celebró este martes en Luján. La decisión se tomó para evitar mostrarse junto a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, quien se encuentra bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

En lugar de participar en Luján, Villarruel asistió a una misa en la basílica María Auxiliadora, ubicada en Almagro, lugar donde fue bautizado el santo padre Francisco.

Según fuentes cercanas a la vicepresidenta, “no podía estar sentada allí, de ningún modo”. Villarruel tenía asignado un lugar en primera fila, reservado por la Conferencia Episcopal Argentina para miembros del Gobierno nacional, espacio que finalmente ocupó el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

En la misa realizada en Luján, fueron ubicados juntos el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Abdala; y los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad). Completaban la comitiva oficial el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; Mario Lugones (Salud); el secretario de Culto, Agustín Caulo, entre otros legisladores oficialistas. También estuvieron presentes gobernadores como Axel Kicillof y legisladores de otros espacios políticos.

La ausencia de Villarruel se explica en el contexto de la investigación judicial contra Adorni por supuestas irregularidades en su patrimonio, relacionadas con sus viajes a Nueva York y Punta del Este, así como la adquisición de dos propiedades en Caballito y un country en Exaltación de la Cruz.

Fuentes del entorno de la vicepresidenta remarcaron que ella “honró al Papa donde tenía que estar, en la basílica María Auxiliadora, donde fue bautizado Francisco”.