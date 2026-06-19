Villarruel avisó que va el sábado a Rosario por el Día de la Bandera: ¿se cruzará con Milei?

Poco más de tres meses después de haber compartido la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso —en aquella ocasión, Javier Milei había insinuado que su vicepresidenta participaba en una supuesta componenda opositora contra su gestión—, el libertario y Victoria Villarruel coincidirán nuevamente en un mismo escenario: el acto por el Día de la Bandera que se realizará este sábado en Rosario. Sin embargo, los desencuentros en torno a la organización del evento evidencian que la tensión entre ambas figuras persiste y probablemente se intensifique con el acercamiento de las elecciones nacionales de 2027.

La organización de la ceremonia frente al Monumento Nacional a la Bandera está bajo un doble comando. Por un lado, la gobernación de Santa Fe se encarga de la logística general y de convocar a dirigentes provinciales. Por otro, la invitación a las «autoridades nacionales» depende de la Dirección de Ceremonial de Presidencia, donde tiene influencia Karina Milei, reconocida opositora de Villarruel. Cabe recordar que, en 2024, cuando Villarruel aún mantenía vínculos con la Casa Rosada, había calificado al presidente como un «jamoncito» atrapado en medio de ambas dirigentes.

Victoria Villarruel confirmó su presencia en Rosario a través de su cuenta en X, señalando: «El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná». Desde su entorno aseguraron que la vicepresidenta no fue invitada formalmente por la Secretaría General de Presidencia, pero que asistiría de todas formas debido a sus vínculos personales con la ciudad y al valor que atribuye a esta fecha patria.

En la gobernación santafesina consideran que Villarruel concurrirá por decisión propia, aunque recalcan que «Santa Fe es cuna de la bandera y de la Constitución, y buscamos un acto institucional que no excluya a nadie». Desde el entorno presidencial evitaron confrontar y prefirieron no opinar sobre la situación, aunque indicaron que es posible que Milei y Villarruel no se crucen durante el evento, que comenzará a las 10 horas frente al emblemático monumento.

La diputada Lilia Lemoine, quien ha cuestionado en varias ocasiones la postura de Villarruel frente al gobierno de Milei, expresó a este diario que “es desagradable, pero no se le puede impedir asistir” a la ceremonia por el Día de la Bandera.

Una incógnita relevante es la ubicación que tendrá Villarruel durante el acto. No está previsto un palco frente al escenario y “el etiquetado lo maneja Presidencia”, por lo que es poco probable que ocupe un lugar en las primeras filas. Por lo general, las sillas se disponen con un pasillo central; de un lado se ubican las autoridades nacionales y del otro, dirigentes provinciales y locales.

Desde la presidencia del Senado afirmaron que los desacuerdos en torno a la organización del acto desvían la atención sobre la importancia de la fecha patria. “Están haciendo un circo”, señalaron, y destacaron que la Secretaría General volvió a ignorar a Villarruel, tal como ocurrió en el Tedeum del 25 de mayo en la Catedral porteña, lo que explica la clara animosidad de Karina Milei hacia ella.

Milei será el encargado de cerrar el acto oficial del Día de la Bandera, y existen dudas sobre si aprovechará su discurso para volver a criticar a su compañera de fórmula de 2023, como sucedió el pasado 1° de marzo.

Entre otros oradores estará el gobernador Maximiliano Pullaro, quien mantiene una relación cordial con el presidente y su vicepresidenta. Este miércoles, Pullaro encabezó la inauguración de las obras de restauración y puesta en valor del Monumento Nacional a la Bandera.

Las obras, paralizadas por la Nación —como buena parte de la obra pública—, fueron concluidas por el gobierno provincial con una inversión superior a los 4.000 millones de pesos. Estos trabajos permitieron recuperar uno de los principales símbolos patrimoniales del país.

Entre las intervenciones más destacadas figuran las realizadas en la Sala de las Banderas, donde se desmontaron y reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y marcos, se reparó el cielorraso y se pintó. Además, se restauraron la llama votiva y numerosos elementos de bronce que forman parte del patrimonio del monumento.