Villa Ángela: denunció un robo ficticio y terminó detenido

Un hombre de 38 años fue detenido tras admitir que inventó un asalto para justificar una deuda. Había denunciado que cuatro hombres vestidos como militares le robaron 18 mil dólares en la Ruta Provincial 13.

El supuesto hecho ocurrió cuando viajaba en una Ford Ranger desde Villa Ángela hacia General Pinedo. Según su primera versión, una Toyota Hilux lo interceptó y uno de los ocupantes lo encañonó para sustraerle el dinero.

Ante las contradicciones en su relato, el hombre reconoció que nunca tuvo la suma denunciada y que inventó el robo para explicar la falta de pago a una comerciante de Hermoso Campo.

El fiscal Elio Mari imputó al involucrado por falsa denuncia y ordenó su detención.