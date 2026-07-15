Victoria Villarruel poco diplomática con el choque contra Inglaterra: «No es un partido más, jugamos contra los piratas usurpadores»

Luego de que el Gobierno de Javier Milei rechazara el pedido de asueto solicitado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el miércoles, día en que se disputará la semifinal de la Copa Mundial entre Argentina e Inglaterra, Victoria Villarruel se distanció de la decisión presidencial y expresó su postura de manera poco diplomática en la red social X.

«Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más», inició Villarruel en un mensaje publicado cerca de la medianoche. Agregó: «No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores». Finalizó con un enérgico «¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro».

El tuit generó una rápida repercusión, alcanzando en pocos minutos más de 40 mil visualizaciones, 2 mil «me gusta» y más de 500 comentarios. Esta postura contrasta con la del entrenador Lionel Scaloni, quien intentó bajar la tensión al afirmar que «es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas». Villarruel, en cambio, vinculó el encuentro mundialista con una cuestión política y con la reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, tema especialmente sensible para el país.

La vicepresidenta también hizo referencia al legado de Diego Maradona, por el histórico partido del Mundial de 1986, y a la posibilidad de que este sea el último Mundial de Lionel Messi.

Horas antes, el Gobierno había rechazado el pedido de ATE, que solicitaba un cese de actividades desde el mediodía para empleados de la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado. La solicitud fue desestimada y no se otorgó el asueto.

En sintonía con Villarruel, Ramiro Marra, ex integrante del espacio libertario, también se pronunció a favor de suspender las actividades. A través de X, dijo: «Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar».

El partido entre Argentina e Inglaterra ha sido catalogado por la FIFA como un encuentro «de alto riesgo” y el más complejo en materia de seguridad durante toda la competencia. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que se implementará un operativo especial con 1.600 policías y detalló que estará prohibido ingresar botellas o cualquier objeto que contenga mensajes provocativos de índole política, racial o similar. Asimismo, explicó que no se permitirá el ingreso de carteles, banderas o mensajes que inciten a la provocación, dando a entender que incluirán aquellos que exhiban la imagen de las Islas Malvinas.

El partido se disputará este miércoles a las 16 en la ciudad de Atlanta.