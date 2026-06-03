Victoria Villarruel hace implosionar la interna, recibe a la jueza vetada por Milei y defiende su nominación

La vicepresidenta Victoria Villarruel profundizó la crisis interna del oficialismo al recibir en su despacho a María Verónica Michelli, la candidata a jueza federal vetada por Javier Milei. Desde el Gobierno solicitaron retirar la nominación de Michelli, argumentando que es cuñada del periodista de Diario La Nación Hugo Alconada Mon.

La reunión, realizada en estricta reserva el martes por la tarde, tuvo lugar apenas un día antes de la reunión de Labor Parlamentaria donde se definirán los temas para la sesión del jueves. Al recibir a la candidata, Villarruel marcó una clara distancia con el Ejecutivo, en especial con el presidente y Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, con quienes mantiene una intensa disputa interna.

Desde el entorno de la vicepresidenta indicaron que Michelli fue recibida en virtud de contar con las nueve firmas necesarias en la comisión de Acuerdos para que se dicte despacho y se habilite su aprobación en el recinto. El dictamen favorable incluye el respaldo de los radicales Carolina Losada, Maximiliano Abad y Mariana Juri; el misionero Martín Goerling (PRO); y el correntino Carlos “Camau” Espínola, uno de los aliados más firmes del oficialismo.

Además, suman su apoyo las tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza; la salteña Flavia Royón; y el misionero Carlos Arce, todos con vínculos estrechos a sus gobiernos provinciales. La mayoría de estos senadores ratificó públicamente su respaldo a Michelli, pese al rechazo del Ejecutivo.

Sin embargo, el pliego permanece retenido en la comisión de Acuerdos por decisión de su presidente, el riojano Juan Carlos Pagotto, quien actúa para cumplir con una indicación de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, que responde a Karina Milei.

Desde el entorno de Villarruel destacaron que la vicepresidenta es “institucionalista y republicana, no solo para las cámaras”, buscando diferenciarse incluso de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, que expresó públicamente su intención de no apoyar el retiro del pliego. En el Senado también se comentó que Villarruel no firmó la confirmación de la comisión de Acuerdos, compuesta mayoritariamente por cinco senadores de La Libertad Avanza y nueve aliados, situación en la que el peronismo ocupa tres lugares pero apenas uno fue utilizado.

Al parecer, Villarruel anticipó que el Gobierno aplicaría un mecanismo discrecional para manejar el caso de los jueces y, por ello, delegó la tarea en el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Desde su entorno calificaron la situación de Michelli como “un escándalo” y expresaron que “no pueden retirar el pliego de una jueza por ser la cuñada de un periodista”.

Pese a la controversia, el Gobierno logró un respiro, al menos esta semana. En la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles se acordó no incluir en el temario de la sesión del jueves el pliego de Michelli, sino solo admitir el pedido de retiro presentado por el Ejecutivo para su tratamiento en la comisión de Acuerdos.

De forma paralela, Pagotto se comprometió a incorporar el dictamen favorable sobre Michelli en el orden del día de la comisión, formalizando así su ingreso. Sin embargo, no podrá ser tratado en el recinto durante esta sesión debido a que el reglamento del Senado exige al menos una semana entre la emisión del despacho de comisión y el debate parlamentario.