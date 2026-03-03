Vicente López: agredió a una mujer por la espalda con una patada karateca para robarle

Un ladrón atacó por la espalda a una mujer para robarle la mochila en la localidad de Munro, Vicente López. La corrió y le pegó una patada estilo karateca en la espalda a traición. Gracias a los videos aportados por las cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo detener al sospechoso.

Fuentes policiales confirmaron que la agresión y robo tuvo lugar alrededor de las 5.30 de la mañana, en el cruce de las calles Segundo Agüero y Roque Sáenz Peña. Allí, una mujer de 40 años que iba hacia su trabajo se vio sorprendida por el delincuente que, desde atrás, la atacó con una violenta patada en la espalda para robarla.

La maniobra hizo que la víctima, que caminaba por la calle, perdiera estabilidad y caiga. La mujer intentó resistirse al robo, pero el delincuente terminó arrebatándole la mochila. Le robó el celular, dinero y huyó corriendo.

Las cámaras de la zona, pertenecientes a la Municipalidad de Vicente López, resultaron clave para poder identificarlo. Agentes de la comisaría 3ra. iniciaron un operativo de búsqueda y lo atraparon luego de un par de allanamientos en inmediaciones del barrio Borges.

Tras su detención. la Policía informó que el detenido es de David T., de 31 años, que contaba con antecedentes policiales recientes. De hecho datan de los últimos dos años. Los delitos estaban vinculados a robo automotor y fueron cometidos durante el 2024 y 2025.

En tanto, se informó que la Policía pudo recuperar los elementos robados a la víctima. El caso quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Instrucción Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi.

BPO – EMJ