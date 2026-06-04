Viajes al Mundial 2026: las 5 claves para evitar un fuerte recargo en todos tus gastos

Los argentinos que viajen a Estados Unidos, México o Canadá en las próximas semanas para asistir a los partidos del Mundial 2026 deben prestar atención para evitar fuertes recargos en sus gastos.

A pesar de que el cepo cambiario fue flexibilizado el año pasado, las reservas de servicios turísticos al exterior continúan gravadas con un recargo del 30% sobre el tipo de cambio oficial. Además, los consumos con tarjeta en moneda extranjera siguen alcanzados por esta percepción que ARCA (ex AFIP) toma a cuenta de impuestos.

Como consecuencia, los principales gastos del viaje pueden llegar a pagarse a casi $1.900 por dólar, un tipo de cambio muy superior al oficial. Este miércoles, por ejemplo, el “dólar turista” se ubicaba en $1.898.

Sin embargo, los viajeros atentos pueden evitar estos sobrecostos de manera 100% legal, tomando ciertas precauciones.

A continuación, las cinco claves para esquivar el recargo del 30% en todas las reservas y consumos relacionados con el viaje al Mundial.

1. Comprar primero los dólares a utilizar

El recargo del 30% se aplica únicamente cuando el consumidor paga directamente en pesos por los gastos del viaje al exterior. Según aclaró ARCA, están alcanzadas las compras con tarjeta de crédito, débito u otros medios en el exterior, la adquisición de servicios prestados por no residentes y la contratación de servicios turísticos o de transporte con destino fuera del país.

Sin embargo, si el usuario adquiere primero los dólares que utilizará y luego abona con ellos las reservas y consumos, el recargo no se aplica.

Desde el 14 de abril de 2025, los ahorristas pueden comprar moneda extranjera en cualquier banco a la cotización oficial sin límite, restricción ni retención alguna. También se puede recurrir al Dólar MEP, que a menudo ofrece una cotización más favorable. Esta semana, ambos rondaban los $1.460 por dólar.

2. Reservar pasajes y hoteles con dólares

Al reservar vuelos, alojamiento, traslados, excursiones y otros servicios, es conveniente evitar el pago en pesos, ya que ello activa el recargo del 30%, salvo que el vendedor especifique lo contrario.

Lo más seguro es elegir la opción de pago en dólares, opción que cada vez ofrecen más agencias y aerolíneas que operan en Argentina. También se puede pagar con tarjeta desde las webs extranjeras de estas compañías, que cobran directamente en dólares.

3. Configurar la tarjeta de débito antes de viajar

Si el viajero cuenta con una tarjeta de débito vinculada a cuentas en pesos y en dólares, debe verificar de cuál cuenta se debitarán los fondos en el exterior.

Si está configurada para debitar en pesos, el importe se pesificará inmediatamente al cambio oficial más el recargo del 30%. Para evitarlo, debe configurarse el débito en dólares y contar con saldo suficiente en esa cuenta, adquirido al tipo de cambio oficial o MEP. Así, el banco descontará el monto en dólares sin aplicar la percepción.

4. Pagar el resumen de la tarjeta de crédito con dólares

En cuanto a los consumos con tarjeta de crédito en el exterior, para evitar el recargo es necesario pagar el saldo en dólares con dólares adquiridos previamente al valor oficial o MEP, y no hacerlo en pesos.

La dificultad radica en que el resumen se elabora suponiendo la pesificación del saldo, incluyendo ya el recargo del 30% en pesos. Además, muchos usuarios tienen activado el débito automático, que se ejecuta sobre el total pesificado.

Por ello, antes de efectuar el pago con dólares, se debe cancelar el débito automático y luego abonar el total en pesos descontando el recargo del 30%, siguiendo un procedimiento específico.

5. Recuperar percepciones pagadas

Si se abonó el recargo del 30%, es importante mantenerlo presente para hacer valer esa percepción cuando corresponda, ya que se trata de un crédito fiscal que se puede utilizar al momento de pagar Ganancias o Bienes Personales.

Para quienes no estén alcanzados por esos impuestos, podrán solicitar a ARCA la devolución del dinero, aunque recién desde 2027.

Cómo pagar con dólares el saldo en dólares de la tarjeta

Los bancos advierten que la opción de pagar en dólares está disponible solo hasta la fecha de vencimiento del resumen. Para evitar inconvenientes, se recomienda seguir estos pasos:

1. Solicitar un stop debit, que impide la aplicación del débito automático para ese vencimiento. Esto puede hacerse online, por teléfono u otros medios.

2. Pagar el saldo en dólares con dólares, utilizando home banking, cajeros automáticos con fondos en dólares o presentándose en una sucursal con efectivo.

3. Pagar el saldo en pesos con pesos, abonando un monto inferior al total estipulado al descontar la percepción del 30% identificada como “Percepción RG 5617”.

De este modo, el recargo podrá dejarse impago sin intereses o abonarse para luego solicitar su devolución o usarlo como crédito fiscal.

Dado que los trámites pueden variar entre bancos, se recomienda consultar previamente con la entidad antes de iniciar el procedimiento.