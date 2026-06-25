Viaje express a España: Javier Milei llega a Madrid para inaugurar los cursos de verano de una universidad y recibir una medalla

El presidente argentino Javier Milei regresará a Madrid en un viaje relámpago que, una vez más, evitará cualquier contacto con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de sus ocho años en el poder debido a múltiples causas judiciales en su entorno.

Milei llegará este jueves por la tarde (hora española) a la base militar de Torrejón de Ardoz, el aeropuerto utilizado por la Corona española para sus desplazamientos, ubicado a media hora en automóvil del hotel sobre el Paseo de la Castellana donde suele alojarse durante sus visitas a la capital española.

La principal actividad del mandatario en Madrid será la inauguración de los cursos de verano de la Universidad San Pablo-CEU, una institución privada católica que, por segundo año consecutivo, ofrece estos cursos en el Real Centro Universitario Escorial-Marí­a Cristina.

Para la única noche que pasará en Madrid, existe la posibilidad de que Milei participe de una cena con el profesor Jesús Huerta de Soto, uno de sus referentes ideológicos en la escuela austríaca de economía, aunque esta reunión no ha sido confirmada.

El viernes 26, por la mañana, Milei será el orador principal en la segunda edición de estos cursos de verano, que se desarrollan durante tres semanas con tres días de clase cada una, a un costo de 200 euros por curso. La clase inaugural se realizará en una sede madrileña de la CEU, mientras que las clases comenzarán el 30 de junio en el centro universitario fundado en 1892 por la reina María Cristina de Habsburgo y Lorena en San Lorenzo de El Escorial, a 50 kilómetros de Madrid, localidad famosa por el monasterio ordenado construir por Felipe II, donde descansan enterrados la mayoría de los reyes españoles.

Además, el presidente argentino recibirá la medalla de honor de la Universidad San Pablo-CEU, la distinción más alta que otorga esta institución para reconocer a quienes hayan sobresalido en investigación, enseñanza, técnica, ciencias, artes, letras o por servicios destacados a la universidad.

Milei «bendecirá» el inicio de los cursos de verano, cuyo acto inaugural del año pasado estuvo a cargo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien mantiene una buena relación. Díaz Ayuso, líder del Partido Popular (PP) madrileño, condecoró al mandatario en 2024 con la medalla internacional de la región y suele reunirse informalmente con él durante sus visitas a España.

Esta visita de Milei a Madrid es la sexta en poco más de dos años y medio en el gobierno. En todas ellas ha tenido una agenda personal y nunca oficial, participando en actos partidarios de su amigo Santiago Abascal, líder de Vox, así como en eventos privados como el Madrid Economic Forum, al que asistió en marzo. También ha recibido distinciones de organizaciones liberales como El Club de los Viernes y el Instituto Juan de Mariana.

Cabe señalar que, a diferencia del rey Felipe VI, quien estuvo en Buenos Aires para la toma de posesión de Milei en diciembre de 2023, el presidente argentino aún no ha realizado una visita oficial a España ni ha correspondido la visita del monarca al Palacio de la Zarzuela.

La relación entre el gobierno libertario de Milei y el Ejecutivo de coalición progresista liderado por Pedro Sánchez dista de ser cordial, evidenciando una ausencia total de simpatía. Esta tensión agravó cuando, hace dos años, en un acto de Vox, Milei calificó a la esposa de Sánchez de “corrupta”. Aunque esa situación se apaciguó, la relación diplomática sigue siendo distante.

Durante su última visita a España en marzo, Milei calificó a Sánchez, sin nombrarlo, como “impresentable” al clausurar un foro económico patrocinado por plataformas de criptomonedas.

El arribo de Milei a Madrid coincide con un contexto delicado para Pedro Sánchez, quien recientemente se presentó ante el Congreso para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan a su gobierno y al partido PSOE, que lidera. Entre las causas reveladas esta semana destaca la sentencia de 24 años de prisión para su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por lavado de dinero en la compra irregular de barbijos durante la pandemia.

Asimismo, el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero está bajo investigación por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero. La Guardia Civil también indaga una supuesta trama dentro del PSOE para desprestigiar a jueces, fiscales y agentes encargados de investigar al gobierno o a miembros del partido.

En paralelo, el mismo día de la comparecencia de Sánchez en el Parlamento, su esposa, Begoña Gómez, entregó su pasaporte como medida cautelar para afrontar un juicio oral por presuntas ventajas obtenidas en su carrera profesional gracias a su rol como primera dama.

Antes de regresar a Buenos Aires, Milei se reunirá con empresarios españoles para promover posibles inversiones. La lista de asistentes, que incluiría directivos de BBVA, Telefónica, Banco Santander y Mapfre, entre otros, está siendo coordinada por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge, quien cuenta con amplia experiencia en este ámbito.

Bunge reconoció en una entrevista con Clarín que su gestión busca reforzar los vínculos entre ambos países. Además, hizo hincapié en el daño reputacional generado por la expropiación de Repsol, pero aseguró que Argentina representa una oportunidad única para los inversionistas: “España necesita más a Argentina que Argentina a España”.

El encuentro empresarial se realizará en un lugar aún por definir, ya que la residencia oficial de la embajada argentina, un palacete del