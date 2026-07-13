Veterinarios alertan sobre cómo saludar al perro para evitar su ansiedad

Aunque muchas personas consideran que recibir a sus perros con gran efusividad es una muestra de cariño, especialistas advierten que este hábito puede incrementar la ansiedad en los animales. Veterinarios y expertos en comportamiento animal señalan que las despedidas y reencuentros exagerados pueden potenciar la ansiedad por separación en los perros.

La clave está en mantener una actitud tranquila y natural para que el animal no asocie la llegada o salida de su dueño con un momento de excitación emocional intensa.

La veterinaria y especialista en comportamiento animal Karen Overall, profesora emérita de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania y autora de *Clinical Behavioral Medicine for Small Animals*, afirma que las llegadas y salidas del hogar deben manejarse con calma para evitar reforzar estados de sobreexcitación en los perros. Según explica, mantener rutinas previsibles y evitar reencuentros excesivamente efusivos contribuye a que los animales desarrollen mayor seguridad cuando se quedan solos.

### Por qué saludar con demasiada emoción puede aumentar la ansiedad del perro

Los veterinarios explican que los perros aprenden por asociación. Cuando el dueño llega a casa y lo saluda con gritos, abrazos o una euforia excesiva, el animal interpreta ese momento como un acontecimiento extraordinario. Esto hace que:

– Anticipe con mayor intensidad el regreso de su dueño.

– Viva las ausencias con más estrés.

– Le cueste relajarse cuando se queda solo.

Por este motivo, los especialistas recomiendan esperar unos minutos hasta que el perro se calme antes de manifestar afecto.

### Señales de ansiedad por separación en perros

No todos los perros reaccionan igual ante la ausencia de sus dueños. Diversos factores influyen en este comportamiento:

– **Edad:** los cachorros suelen necesitar más tiempo para aprender a quedarse solos.

– **Experiencias previas:** perros que han sufrido abandonos o cambios bruscos pueden desarrollar mayor dependencia.

– **Rutina:** las variaciones frecuentes en horarios pueden generar inseguridad.

Estas circunstancias explican por qué algunos perros esperan tranquilos el regreso de sus dueños, mientras que otros manifiestan conductas ansiosas.

### Cómo ayudar a que un perro se quede solo con más tranquilidad

Para fomentar un comportamiento relajado, los veterinarios aconsejan:

– Entrar y salir de la casa con naturalidad, sin crear expectativas excesivas.

– Establecer rutinas previsibles y consistentes.

– Ofrecer juguetes o actividades que lo mantengan entretenido durante la ausencia.

– Recompensar los momentos en que el perro permanece tranquilo y relajado.