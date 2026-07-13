Veterinarios alertan sobre cómo saludar al perro para evitar su ansiedad

Aunque muchas personas consideran que recibir a sus perros con gran efusividad es una muestra de cariño, especialistas advierten que este hábito puede incrementar la ansiedad en los animales. Veterinarios y expertos en comportamiento animal señalan que las despedidas y reencuentros exagerados pueden potenciar la ansiedad por separación en los perros.
La clave está en mantener una actitud tranquila y natural para que el animal no asocie la llegada o salida de su dueño con un momento de excitación emocional intensa.
La veterinaria y especialista en comportamiento animal Karen Overall, profesora emérita de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania y autora de *Clinical Behavioral Medicine for Small Animals*, afirma que las llegadas y salidas del hogar deben manejarse con calma para evitar reforzar estados de sobreexcitación en los perros. Según explica, mantener rutinas previsibles y evitar reencuentros excesivamente efusivos contribuye a que los animales desarrollen mayor seguridad cuando se quedan solos.
### Por qué saludar con demasiada emoción puede aumentar la ansiedad del perro
Los veterinarios explican que los perros aprenden por asociación. Cuando el dueño llega a casa y lo saluda con gritos, abrazos o una euforia excesiva, el animal interpreta ese momento como un acontecimiento extraordinario. Esto hace que:
– Anticipe con mayor intensidad el regreso de su dueño.
– Viva las ausencias con más estrés.
– Le cueste relajarse cuando se queda solo.
Por este motivo, los especialistas recomiendan esperar unos minutos hasta que el perro se calme antes de manifestar afecto.
### Señales de ansiedad por separación en perros
No todos los perros reaccionan igual ante la ausencia de sus dueños. Diversos factores influyen en este comportamiento:
– **Edad:** los cachorros suelen necesitar más tiempo para aprender a quedarse solos.
– **Experiencias previas:** perros que han sufrido abandonos o cambios bruscos pueden desarrollar mayor dependencia.
– **Rutina:** las variaciones frecuentes en horarios pueden generar inseguridad.
Estas circunstancias explican por qué algunos perros esperan tranquilos el regreso de sus dueños, mientras que otros manifiestan conductas ansiosas.
### Cómo ayudar a que un perro se quede solo con más tranquilidad
Para fomentar un comportamiento relajado, los veterinarios aconsejan:
– Entrar y salir de la casa con naturalidad, sin crear expectativas excesivas.
– Establecer rutinas previsibles y consistentes.
– Ofrecer juguetes o actividades que lo mantengan entretenido durante la ausencia.
– Recompensar los momentos en que el perro permanece tranquilo y relajado.