Verón, Di Carlo y ahora Diego Milito: el detrás de escena de la declaración de guerra contra la AFA de Chiqui Tapia y ¿un lanzamiento político?

Diego Alberto Milito estalló en el palco de la delegación visitante en el Gigante de Arroyito. Tras la eliminación de Racing frente a Rosario Central, bajó al vestuario y se plantó frente a Gustavo Costas y los futbolistas, comunicándoles con determinación: “Hablo yo”. Sus colegas de la Comisión Directiva ya anticipaban lo que ocurriría: romper con la AFA y declarar la guerra a Claudio “Chiqui” Tapia.

Cada vez más dirigentes se animan a cuestionar a Tapia, quien enfrenta complicaciones judiciales mientras se ocupa de preparar a la Selección argentina de cara al próximo Mundial. “El fútbol argentino está roto. Tenemos que empezar a hablar. A mí me miran de reojo porque no soy del ambiente, más allá de venir del fútbol. Pero invito a los dirigentes y a los jugadores a reconstruir nuestro fútbol”, afirmó Milito en un duro comunicado difundido por el club en sus redes sociales.

Milito aseguró: “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente. Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un…”.

Los hinchas de Racing venían reclamándole a Milito que diera la cara, ya que se sintieron perjudicados a lo largo del semestre y el presidente nunca se había pronunciado públicamente. Esa noche en Rosario marcó un quiebre.

Se especulaba que Milito estaba alineado con Juan Sebastián Verón, el primero en enfrentar a Tapia tras el “espaldazo” de Estudiantes a Rosario Central, y con Stefano Di Carlo, presidente de River, quien decidió que su club no participe más en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. Ese sería el próximo paso que podría tomar Racing.

Verón expresó a Clarín el año pasado: “Tapia y Toviggino quieren tener cautivos a los clubes tirándoles migajas”. Su bronca está dirigida al sistema del fútbol argentino. Señaló también que dejaron de asistir a las reuniones del Comité porque no observaban mejoras en el fútbol nacional, a pesar de la disolución de la Liga Profesional.

“No sé si estamos solos, posiblemente haya algunos más que consideren lo mismo y a otros les quede cómodo”, había advertido Verón en noviembre de 2025, una reflexión que el tiempo validó con la postura de River.

En marzo último, la dirigencia de River emitió un comunicado en el que anunció que no seguiría participando en las reuniones del Comité Ejecutivo, debido a su desacuerdo con los procedimientos y mecanismos en la toma de decisiones sobre el fútbol argentino.

El texto explicaba: “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva”.

Di Carlo aclaró después: “No lo vivimos como una guerra con nadie. Nosotros estamos a favor de las sociedades civiles sin fines de lucro y así lo hemos dicho siempre. El oficialismo va a velar siempre por ello. Por lo cual es muy importante que esto no se enmarque en otras peleas de otro tipo con otros sectores que a nosotros no nos interesa”.

De esta manera, se perfila un eje conformado por Estudiantes, River y Racing, con Verón, Milito y Di Carlo como principales referentes de la oposición a la AFA. Se espera que este bloque sirva como escudo para dirigentes dispuestos a plantarse frente a “Chiqui” Tapia. Una nueva etapa conflictiva comienza en el fútbol argentino, cuyo próximo capítulo podría incluir una defensa en redes sociales de Pablo Toviggino, mano derecha de Tapia, quien también debe responder ante la Justicia.