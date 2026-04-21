«Veranito» cambiario: la compra de dólares de ahorristas cayó 70% y faltan liquidar US$ 3.200 millones de empresas

Dos factores sostienen la percepción de una relativa estabilidad cambiaria: por un lado, la demanda de dólares por parte de los ahorristas, aunque continúa siendo significativa, ha disminuido en comparación con los meses previos a las elecciones; por otro, aún resta ingresar al mercado local alrededor de US$ 3.200 millones correspondientes a emisiones de deuda en el exterior realizadas por empresas argentinas.

Estas cifras fueron reveladas por el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, durante una presentación ante inversores. Según indicó Werning, y tal como informó Clarín, el BCRA espera una acumulación de reservas netas que podría alcanzar los US$ 8.000 millones durante el año.

En cuanto a la demanda de dólares billete por parte del público durante marzo, aunque el dato oficial se conocerá a fin de mes, el vicepresidente estimó que superó los US$ 1.000 millones, lo que representa una leve desaceleración respecto a febrero.

Desde el Gobierno identifican dos etapas claramente diferenciadas en la presión sobre el tipo de cambio ejercida por los ahorristas. En el período previo a las elecciones legislativas de octubre, la demanda mensual promedio era de aproximadamente US$ 2.500 millones. Tras los comicios, ese promedio descendió a unos US$ 800 millones, lo que implica una caída cercana al 70%. Este fenómeno se produjo en un contexto en que el dólar minorista se abarató casi un 7% en lo que va del año, pasando de cerca de $1.500 a alrededor de $1.390.

Las cifras totales de demanda cambiaria y dolarización de carteras son aún mayores al incluir otras operaciones. Por ejemplo, el último Informe del Mercado de Cambios del BCRA correspondiente a febrero mostró una formación de activos externos —es decir, dolarización— equivalente a US$ 2.131 millones.

Un dato relevante para el Central es que la mayoría de las compras de dólares realizadas por los ahorristas permanecen depositadas en cuentas del sistema financiero local. Esto contrasta con el período preelectoral, cuando entre abril y octubre la mayor parte de las divisas adquiridas fueron transferidas al exterior. Según Werning, “tras las elecciones, la demanda de divisas por parte de los hogares se desplomó y estas compras ahora se realizan en el país, lo que respalda los depósitos y préstamos en dólares.”

La intensa demanda de dólares por parte de individuos antes de las elecciones fue una de las variables críticas que condicionó el curso del plan económico durante el año pasado. Los datos oficiales indican que más de la mitad de los pesos en circulación intentaron algún tipo de cobertura cambiaria. Cabe recordar que, hace poco más de un año, el BCRA liberó completamente el cepo para ahorristas.

El segundo factor que contribuye a este “veranito” cambiario es que resta por ingresar una parte significativa de los fondos obtenidos por empresas argentinas en el exterior mediante emisiones de obligaciones negociables. Esta información, que no suele difundirse públicamente por el BCRA, indica que hasta la semana pasada faltaba por ingresar a la economía local un tercio de los casi US$ 10.000 millones captados por compañías nacionales.

Estos US$ 3.200 millones restantes podrían ejercer una presión a la baja sobre el tipo de cambio en el contexto actual. Además, representan un volumen de divisas que el Banco Central podría eventualmente adquirir para continuar reforzando sus reservas.

El BCRA concluyó que “la emisión de divisas corporativas se aceleró después de las elecciones, pero las ventas reales de divisas quedaron rezagadas, lo que respalda la futura oferta de divisas”.