Venezuela se quedó sin repechaje ni Mundial: el dolor de Fernando Batista en una conferencia que duró 84 segundos y no tuvo preguntas

Colombia goleó este martes por 6-3 a Venezuela, pese a comenzar perdiendo, y frustró, en una noche inspirada del delantero Luis Javier Suárez, autor de un histórico póker con la camiseta de su país, el pase de la Vinotinto a la repesca en un partido por la decimoctava y última fec

ha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

El conjunto dirigido por el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista tuvo un buen arranque y marcó el primer tanto al minuto 3 tras elaborar una jugada rápida de dos toques, entre Nahuel Ferraresi y Salomón Rondón, para asistir por la banda a Telasco Segovia, quien mandó un derechazo cruzado que dejó al guardameta colombiano con los brazos arriba.

Colombia rompió la inspiración de los dueños de casa al minuto 10 cuando ejecutó un tiro que esquina que conectó Yerry Mina de cabeza para poner el 1-1, que estremeció al estadio Monumental, de la ciudad de Maturín.

Sin embargo, dos minutos después, en otra jugada por la banda, Segovia disparó al arco y provocó un rebote que punteó Josef Martínez para el 2-1 cuando la pelota se le escapó de las manos al portero colombiano Kevin Mier.

Fernando Batista en el final de su noche más triste al frente de Venezuela. Foto: AP Photo / Ariana Cubillos.

Cuando Venezuela se ilusionaba con la repesca empezó a sufrir en defensa y, tras un mal despeje aéreo, Luis Javier Suárez, goleador del encuentro, definió a pie de arco y dejó igualado el marcador en el primer tiempo.

En la segunda mitad, el equipo que lidera el también argentino Néstor Lorenzo aprovechó el quiebre defensivo de los locales, que dejaron espacios para que un incontenible Suárez marcara tres goles, al minuto 50, 59 y 67, respectivamente.

La Vinotinto descontó con Rondón, al minuto 76, pero Colombia anotó su sexto gol a través de Jhon Córdoba, que había ingresado pocos minutos antes.

De esta manera, y con la victoria de Bolivia por 1-0 en casa ante Brasil, Venezuela perdió su puesto al repechaje ante una selección cafetera que encaró la última fecha de la eliminatoria con el boleto confirmado a Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Con este partido, también finaliza la etapa de un grupo de jugadores venezolanos que, probablemente, se retire pronto de la selección, como Salomón Rondón, de 35 años, su máximo goleador.

Visiblemente afectado, el técnico argentino se sentó ante los periodistas, pero no quiso recibir preguntas. Fueron apenas 84 segundos de monólogo, donde expresó su sentimiento y le pidió perdón al pueblo venezolano.

«Es un momento muy duro, difícil en lo personal en el plano futbolístico. Lo intentábamos, estábamos atrás de un sueño que no pudo ser. Simplemente, en estos momentos, es difícil», comenzó el Bocha.

Dijo que ahora tiene «mucho análisis» para hacer «más tranquilo en los días venideros».

«Le quiero pedir disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar al repechaje. Agradezco al grupo que lo intentó hasta la última fecha», expresó.

Sobre su decisión de no aceptar preguntas, les dijo a los periodistas que estaban en la sala: «Estoy acá por el respeto hacia ustedes que siempre me han tratado bien y hemos tenido buena relación, solamente quería decirles eso. Les pido disculpas porque hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas».

«Lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar. Buenas noches a todos», concluyó.

El director técnico de la Vinotinto, Fernando Batista, ofreció disculpas al país tras la derrota 6-3 contra Colombia, que dejó a Venezuela sin opciones de acceder al repechaje de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/qnQAojxtTc