Vence el congelamiento de la nafta y podría haber aumentos: los precios todavía están 15% atrasados

El acuerdo voluntario de «estabilización» de precios de los combustibles, conocido como el congelamiento de la nafta y el gasoil, vencerá la próxima semana. En este contexto, las petroleras ya se preparan para aplicar aumentos graduales durante la segunda mitad de mayo.

Este lunes, YPF —líder del sector con más del 55% de las ventas de combustibles en el país— llevará a cabo una reunión interna para definir el futuro de los precios, según anunció su presidente y CEO, Horacio Marín, durante una conferencia con inversores y analistas del mercado.

La posición dominante de YPF le permite influir en las decisiones del resto de sus competidoras: Raízen (marca Shell), Axion y Trafigura (que opera bajo la red Puma Energy). Resulta poco probable que estas empresas adopten medidas distintas, ya que mantener una amplia brecha de precios podría hacer perder ventas a la empresa con precios más altos. Si esta situación se prolonga y algunas compañías resisten la pérdida de volumen para mantener precios bajos, podría generarse una escasez de stocks por sobredemanda en YPF, lo que la obligaría a aumentar sus precios.

Diseñado a fines de marzo como un esquema de amortiguación mientras duraba la guerra en Medio Oriente, el acuerdo de precios cumplirá 45 días el 15 de mayo sin que el precio del petróleo haya descendido considerablemente. El crudo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril, y en el mercado interno se comercializa cerca de los 90 dólares.

**Cuándo aumentará la nafta**

YPF presentó recientemente su balance y avances ante inversores, donde estimó que en abril el precio doméstico de combustibles, neto de impuestos, fue en promedio de 90,5 centavos de dólar por litro, frente a una paridad de importación de 1,07 dólares por litro. Esto implica un atraso del 15,5% en los precios de nafta y gasoil, cifra compartida por otras empresas del sector.

El congelamiento se estableció luego de que YPF registrara una caída del 10% en la demanda de combustibles en los últimos días de marzo, en comparación con el inicio de ese mes, cuando comenzó la guerra y los valores del petróleo comenzaron a dispararse.

Aunque el Gobierno no participa formalmente en las negociaciones, su control accionarial en YPF le permite buscar limitar al máximo posible las variaciones de precios. Un aumento en los combustibles tendría un impacto estadísticamente reducido en el índice de precios de mayo, pero podría provocar un repunte de la inflación en junio.

“Si el petróleo sigue en estos valores, no queda otra que aumentar los precios. Será de a poco, tratando de cuidar el impacto en el consumidor, pero esto no puede sostenerse”, señaló a Clarín un ejecutivo del sector. Agregó además: “No veo posibilidad de extender este acuerdo, porque el crudo se mantuvo en torno a los 100 dólares mucho más tiempo de lo previsto y se acumuló un déficit importante entre las refinerías y las productoras de petróleo, que sigue creciendo día tras día. Por eso hay que cortar esta sangría y, con el tiempo, recuperar esas pérdidas”.

En efecto, se espera que cuando finalice la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y sus aliados, y se desbloquee definitivamente el Estrecho de Ormuz, el precio del petróleo comience a caer progresivamente durante los próximos seis meses. Sin embargo, en Argentina los precios locales podrían mantenerse estables o incluso aumentar para compensar este último mes y medio de estabilidad artificial.