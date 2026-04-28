Vehículo robado en Buenos Aires fue recuperado en San Pedro durante un operativo policial

En un procedimiento realizado este martes, efectivos de la División Investigaciones en conjunto con la División Cibercrimen secuestraron un vehículo con pedido de captura vigente por robo en la provincia de Buenos Aires.

El operativo tuvo lugar en la zona de la terminal de ómnibus de San Pedro. Durante recorridas preventivas a pie sobre la colectora, los uniformados detectaron un automóvil Volkswagen Gol, color gris, dominio FTC-082, estacionado a la vera del acceso.

Ante esta situación, el personal de Cibercrimen procedió a verificar los datos del rodado a través del sistema correspondiente, estableciendo que el mismo registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de robo en jurisdicción bonaerense.

Minutos después, se presentó en el lugar un hombre identificado como Alejandro Marques, domiciliado en Colonia San Lorenzo, quien fue informado de la situación. El ciudadano accedió a hacer entrega voluntaria del vehículo, el cual fue inmediatamente secuestrado por disposición judicial.

Asimismo, se le recibió declaración testimonial y se dio intervención al juzgado competente, continuándose con las actuaciones de rigor.