Vecinos exigen más controles en Ruta 16 tras grave accidente en Presidencia de la Plaza

PRESIDENCIA DE LA PLAZA – Un grave accidente ocurrido ayer en la Ruta Nacional 16, a la altura de la estación YPF, dejó un hombre de 52 años en estado grave internado en el Hospital Perrando. El siniestro reavivó el reclamo vecinal por la falta de controles en este tramo urbanizado donde los vehículos circulan a exceso de velocidad.

Los vecinos denunciaron que la combinación de ausencia de controles efectivos, mal estado de la ruta y imprudencia de automovilistas genera un riesgo constante. «Es imposible la forma en que pasan los vehículos frente al pueblo. Necesitamos que el Estado esté presente antes de lamentar más víctimas», expresó un residente.

El accidente ocurrió en la tardecita frente a una zona claramente urbanizada, donde la velocidad de los tránsito pesado y liviano pone en peligro a peatones y conductores locales. El herido permanece bajo observación médica con pronóstico reservado.

Reclamo histórico

Esta no es la primera vez que los habitantes de Presidencia de la Plaza alertan sobre el peligro en este tramo. Exigen la instalación de radares de velocidad, señalización mejorada y operativos de control permanentes para evitar nuevas tragedias en una ruta que atraviesa el centro urbano.