Vecinos de Aldea de Fracrán destacaron en Canal 12 la facilidad de votar con la Boleta Única de Papel

Vecinos de Aldea de Fracrán destacaron en Canal 12 la facilidad de votar con la Boleta Única de PapelLa jornada se desarrolló sin incidentes, con apoyo a los votantes en el uso de las nuevas boletas. Vecinos de todas las edades cumplieron su deber cívico, mientras autoridades locales destacaron la organización y la tranquilidad del día.

La localidad de Fracrán llevó a cabo este domingo una jornada electoral marcada por la tranquilidad y la participación ciudadana. Los vecinos acudieron a los centros de votación desde temprano para cumplir con su derecho y deber cívico.

Diego Hernán Giménez, vecino de Aldea Fracrán, indicó a Canal Doce sobre su tercera participación electoral: “Es lindo elegir a nuestros representantes. También pedimos a la juventud que vengan a participar. Fue la tercera vez que vine a votar y con este nuevo sistema me pareció más fácil”.

Desde la perspectiva de los colaboradores del proceso electoral, Juan Carlos Chejovich indicó: “Estamos frente al BOP N° 84. A la mañana hubo una buena cantidad de personas que se movilizaron para votar”.

A su vez, expresó: “Fue un día muy tranquilo. Como vecino, ayudo mucho a la gente con la boleta nueva. Es una ley que dicta que cada uno debe votar a sus representantes. Hay muchos que querrán hacer un trámite municipal y les podría perjudicar por la multa por no votar”.

El intendente de Fracrán, Juan Fernández, también se refirió al desarrollo de la jornada: “Es un día especial donde definimos la dirección de nuestra provincia y hacia dónde queremos ir”.

Tambén indicó que “fue un día que, pese a las inclemencias del tiempo, donde tenemos muchas colonias, tuvimos bastante gente que vino a votar. Fue una jornada tranquila. Estamos a las expectativas por conocer quiénes son nuestros candidatos que entrarán como diputados nacionales”.

 

