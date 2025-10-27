Vecinos de Aldea de Fracrán destacaron en Canal 12 la facilidad de votar con la Boleta Única de Papel

La jornada se desarrolló sin incidentes, con apoyo a los votantes en el uso de las nuevas boletas. Vecinos de todas las edades cumplieron su deber cívico, mientras autoridades locales destacaron la organización y la tranquilidad del día.

La localidad de Fracrán llevó a cabo este domingo una jornada electoral marcada por la tranquilidad y la participación ciudadana. Los vecinos acudieron a los centros de votación desde temprano para cumplir con su derecho y deber cívico.

Diego Hernán Giménez, vecino de Aldea Fracrán, indicó a Canal Doce sobre su tercera participación electoral: “Es lindo elegir a nuestros representantes. También pedimos a la juventud que vengan a participar. Fue la tercera vez que vine a votar y con este nuevo sistema me pareció más fácil”.

Desde la perspectiva de los colaboradores del proceso electoral, Juan Carlos Chejovich indicó: “Estamos frente al BOP N° 84. A la mañana hubo una buena cantidad de personas que se movilizaron para votar”.

A su vez, expresó: “Fue un día muy tranquilo. Como vecino, ayudo mucho a la gente con la boleta nueva. Es una ley que dicta que cada uno debe votar a sus representantes. Hay muchos que querrán hacer un trámite municipal y les podría perjudicar por la multa por no votar”.

El intendente de Fracrán, Juan Fernández, también se refirió al desarrollo de la jornada: “Es un día especial donde definimos la dirección de nuestra provincia y hacia dónde queremos ir”.

Tambén indicó que “fue un día que, pese a las inclemencias del tiempo, donde tenemos muchas colonias, tuvimos bastante gente que vino a votar. Fue una jornada tranquila. Estamos a las expectativas por conocer quiénes son nuestros candidatos que entrarán como diputados nacionales”.

