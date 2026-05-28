«Vamos y nos olvidamos de todo»: un intendente pidió licencia para viajar al Mundial con un grupo de amigos

Totalmente inmerso en la euforia mundialista, el intendente de Funes, Santa Fe, Roly Santacroce, solicitó licencia para asistir al próximo Mundial de fútbol que se realizará en junio en Estados Unidos, México y Canadá. El viaje forma parte de una «tradición personal» que mantiene cada cuatro años junto a un grupo de amigos.

Funes, ubicada a 16 kilómetros de Rosario, atraviesa actualmente una polémica luego de que Vialidad Nacional exigiera al gerente de un hotel local que deshaga las mejoras realizadas en la colectora de la autopista Rosario-Córdoba, destinadas a facilitar el acceso al establecimiento. Sin embargo, Santacroce manifestó que esta disputa no afecta su decisión y confirmó que durante la primera quincena de junio se ausentará de sus funciones para cumplir con esta tradición que le sirve para “olvidarse de todo”.

“Fui a seis mundiales: 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. A este también voy, como a todos”, afirmó en declaraciones a Cadena 3. Además, expresó su alegría por la posibilidad de reunirse con amigos, destacando que uno de ellos reside en Estados Unidos y los espera.

El intendente planea asistir a los partidos que disputará la Selección argentina en la fase de grupos, en la que se enfrentará a Argelia, Austria y Australia. Santacroce subrayó que el viaje ya estaba organizado con anticipación y explicó: “Tengo un grupo de amigos con quienes cada cuatro años dejamos todo de lado y nos vamos entre 15 y 20 días”.

Por tratarse de una ausencia mayor a cinco días y de un viaje al exterior, Santacroce presentó el pedido formal de licencia ante el Concejo Deliberante de Funes. Durante su ausencia, el titular del Concejo, Carlos Olmedo, será quien asuma la intendencia. “Es lo que corresponde”, enfatizó.

Nacido en Buenos Aires en 1967, Santacroce se radicó en Funes tres décadas atrás. Según su sitio web, su amor por la ciudad lo impulsó a iniciar su carrera en la política local en 2002. Fue electo concejal en dos ocasiones y, posteriormente, intendente en dos períodos, cargo que ocupa actualmente. Identificado con el peronismo, luego de su paso por el Frente de Todos, hoy integra Provincias Unidas, espacio liderado por el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.

Además de la controversia con Vialidad Nacional y el hotel local —a quien defendió señalando que el establecimiento financió mejoras que debería haber realizado el Estado nacional—, Santacroce se vio envuelto hace menos de tres meses en un conflicto judicial producto de una denuncia presentada por su exesposa.

En marzo pasado, la mujer acudió a la policía para denunciar malos tratos e intimidaciones, y solicitó la intervención urgente de la Justicia para proteger su integridad psicológica y la de sus hijos adolescentes, según informó el diario La Capital.

Ante la repercusión del caso, el intendente hizo un descargo en el que definió la situación como un “hecho personal” que escaló inesperadamente. “Estoy viviendo después de 20 años un proceso de separación con mi esposa. Lo estamos resolviendo en familia, como corresponde, por mis hijos y por ella, que me acompañó durante estos últimos 20 años”, manifestó.