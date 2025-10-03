Valentín Perrone sufrió un estremecedor accidente en el Moto3 de Indonesia: lo chocaron por detrás y voló por el aire en plena curva

Un estremecedor accidente sacudió la segunda práctica de Moto3 que se llevó a cabo en Indonesia e involucró a Valentín Perrone, el piloto argentino que compite en dicha categoría.

A 28 minutos del final del entrenamiento, más precisamente en la curva 11, Perrone fue embestido por el italiano Luca Lunetta, salió despedido y quedó tendido en el piso con evidentes signos de dolor.

Por la gravedad del choque, los médicos se hicieron presentes en el lugar prácticamente al instante para revisarlo y decidieron trasladarlo al hospital, donde le realizaron los primeros estudios.

Afortunadamente, el parte médico inicial llevó tranquilidad. De hecho, destacó que «se encuentra consciente». Sin embargo, minutos más tarde, las autoridades resolvieron que lo mejor sería llevarlo a otro centro de salud para terminar de evaluarlo en profundidad.

«Afortunadamente, no se detectó nada grave, salvo el dolor provocado por el fuerte impacto. Valentín descansará bien esta noche y tendrá que someterse a una revisión médica el sábado por la mañana antes de los entrenamientos libres 2», informó el equipo Tech3 Racing en un comunicado publicado en su sitio web.

Antes del accidente que lo envió al hospital, Perrone había protagonizado una aceptable labor durante la primera sesión de práctica, en la que había logrado el 12° mejor registro con un tiempo de 1:38.887, a poco más de un segundo del líder inicial, David Muñoz.

Valentín Perrone seguirá en Moto3 en 2026 y lo hará con un nuevo compañero

El Tech3 dio a conocer su alineación para la próxima temporada. Aunque era un hecho, porque su producción había sido muy buena y su contrato era multianual, se reafirmó a Valentín Perrone en su KTM.

Valentín Perrone está disputando su primera temporada de Moto3. Foto: Instagram @valentinperrone73.

La novedad más grande estará en la otra moto, que dejará de ser ocupada por el australiano Jacob Roulstone y pasará a manos del finlandés Rico Salmela.

En las fotografías institucionales, el Coyote posó con su próximo coequiper y con el jefe de la estructura, Hervé Poncheral, quien remarcó la importancia de seguir contando con él y alzó la vara: «Habrá una joven dupla finlandesa-argentina, emocionante y bastante inusual… Estoy seguro de que ambos se apoyarán mucho mutuamente, y Rico tendrá un gran ejemplo en su nuevo compañero de equipo, quien está teniendo una fantástica temporada de debut este año, y se espera que luche por el campeonato en 2026».