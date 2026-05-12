Uno por uno, quiénes son los 17 desaparecidos que fueron identificados en el centro clandestino La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de 17 personas desaparecidas hallados recientemente en el centro clandestino de detención La Perla, ubicado en la provincia de Córdoba. En una conferencia de prensa realizada este martes, se dieron a conocer los nombres de estas víctimas del terrorismo de Estado, desaparecidas durante casi 50 años, además de detalles sobre sus historias personales.

Estas 17 nuevas identificaciones se suman a otras 12 previamente confirmadas a mediados de marzo. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja informó que, en total, ya se identificaron 29 personas y afirmó que las investigaciones continúan en curso.

“Hoy un desaparecido se transforma en una persona identificada. Eso es muy significativo”, destacó el magistrado en diálogo con el medio local Cadena 3 y subrayó la importancia de poner fin “a la secuela espantosa del terrorismo de Estado”.

Los restos fueron encontrados en la zona conocida como Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó el centro clandestino La Perla. Entre los identificados figuran tres matrimonios que fueron secuestrados juntos y cuyos restos aparecieron en la misma área: Ester Felipe y Luis Mónaco; Rosa Cristina Godoy y Carlos Cruspeire; y Nélida Noemí Moreno y José Luis Goyochea.

El juez precisó que estas personas fueron secuestradas en sus hogares, frente a sus hijos, y que es probable que hayan corrido la misma suerte. No obstante, aclaró que esta hipótesis aún se investiga.

Paula, hija de Luis Mónaco y Ester Felipe, expresó: “Ir a la comisaría, golpear puertas, mandar cartas, presentar habeas corpus, dar testimonio donde sea. Resistir a la tristeza. Pelear por ser felices. Presentar querella una vez y otra y otra. Todo esto cabe dentro del verbo buscar”.

Además, el EAAF identificó a Graciela Doldán, Juan Carlos Navarro, Gilberto Lellin, Adrián Ferreyra, Marta Ledesma Vera de Comba, Víctor Díaz, Silvia del Valle Taborda, Edelmiro Bustos, Oscar Segura Reineri y Gustavo Torres. Por petición de familiares, se reservó la identidad de una de las personas encontradas.

Graciela Doldán, compañera de militancia del exgobernador Juan Schiaretti e integrante de espacios de militancia universitaria y política en Córdoba, fue una de las víctimas identificadas. “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”, escribió Schiaretti en su cuenta de X.

Ernesto Ferreyra, hijo de Adrián Ferreyra, relató en Cadena 3 el largo proceso personal que vivió hasta regresar a Córdoba y enfrentar por primera vez el pasado de su familia. Tras vivir 25 años en el exterior, principalmente en Alemania, calificó como terapéutico el proceso para confrontar el dolor por la desaparición de su padre. Hace un año volvió junto a su esposa e hijo a Córdoba, y contó que desde el balcón de su departamento podía ver el predio de La Perla, lo que le generaba una conexión difícil de explicar.

Por su parte, Silvana Turner, arqueóloga del EAAF, informó que el trabajo continúa tanto en laboratorio como en campo. “Estamos con las muestras halladas el año pasado y recolectando nuevas. A medida que vayamos identificando personas, iremos notificando a las familias”, puntualizó.

Los trabajos comenzaron en 2025 y permitieron la recuperación de restos óseos de personas secuestradas y asesinadas durante el terrorismo de Estado. La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención y exterminio durante la última dictadura militar, dependiente del Tercer Cuerpo de Ejército comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Se estima que por allí pasaron entre 2.200 y 2.500 detenidos desaparecidos.

Estas nuevas identificaciones forman parte de una tarea sostenida del EAAF junto con organismos de derechos humanos y el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Vaca Narvaja.

**Quiénes eran las personas identificadas cuyos restos fueron hallados en La Perla:**

– **Gilberto Néstor Lellin D’Francesco:** nacido el 26 de febrero de 1949 en Salta; secuestrado el 6 de septiembre de 1976 en la fábrica de Córdoba en la que trabajaba como delegado, a los 27 años.

– **Graciela María de los Milagros Doldán:** nacida el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe; abogada y militante peronista. Fue secuestrada el 26 de abril de 1976 en su casa de Córdoba junto a su amiga Rosa Dory Maureen Kreiker y la hermana de esta última, quien fue liberada posteriormente. Tenía 34 años.

– **Juan Carlos Navarro Moyano:** nacido el 6 de septiembre de 1952 en Deán Funes, Córdoba. Apodado “Piturro”, fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública cuando se dirigía a su trabajo en barrio San Jorge. Tenía 25 años.

– **Adrián José Ferreyra Rivero:** nacido el 17 de diciembre de 1953 en Chilecito, La Rioja. Fue secuestrado el 29 de marzo de 1976 a los 32 años. Ese mismo día fue liberada su esposa; pocos días después nació su hijo Ernesto.

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