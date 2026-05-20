Uno por uno, cómo votaron los diputados el proyecto que modifica la ley de Zonas Frías y recorta subsidios al gas

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que modifica la ley de Zonas Frías, la cual otorga subsidios al gas en regiones de bajas temperaturas. La iniciativa fue aprobada con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, dando así un paso clave para derogar la ampliación impulsada por Máximo Kirchner en 2021.

Ahora, el proyecto será enviado al Senado, donde el bloque La Libertad Avanza buscará convertirlo en ley para restablecer el estado previo del beneficio en la Patagonia, la Puna y Malargüe, además de proponer descuentos condicionados en otras regiones. Actualmente, la ley vigente también contempla subsidios para municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la región de Cuyo.

La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento Identity Democratic (MID). Por su parte, Unión por la Patria rechazó ampliamente la iniciativa, al igual que los cuatro diputados de la izquierda.

Los tres integrantes del bloque Independencia, que responden al tucumano Jaldo, votaron a favor, al igual que casi todo el bloque Innovación Federal —con solo dos excepciones—; en tanto, Provincias Unidas se mostró dividido. Los tres diputados de Elijo Catamarca optaron por abstenerse. Antes de la votación, se había especulado con un posible acompañamiento de bancadas provinciales, tras la promesa oficialista de otorgar beneficios para zonas cálidas en el NEA y NOA.

A continuación, el detalle individual de cómo votaron los diputados los cambios a la Ley de Zonas Frías.