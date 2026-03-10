Uno de los gobernadores que viajó con Milei se distanció de sus críticas a los empresarios: «No estoy de acuerdo con las generalizaciones»

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se diferenció este martas de algunas declaraciones del presidente Javier Milei, con quien viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week 2026, donde el primer mandatario volvió a cargar contra los empresarios argentinos. «No soy partidario de las generalizaciones», dijo Cornejo al ser consultado por el enviado de Clarín.

«La generalización de que toda la industria argentina se aprovecha del mercado cautivo no es positiva. Hay industrias preparadas para competir, como la vitivinícola», contestó el gobernador ante la pregunta de Guido Carelli Lynch, en referencia a una industria que es muy fuerte en su provincia y señaló que si bien «ha bajado el consumo» del vino «en el mundo, el consumo de varietales específicos ha aumentado un 3%».

Asimismo, Cornejo recordó que el Presidente también había generalizado cuando había dicho hace un tiempo que los gobernadores son «gastadores seriales» y marcó: «Tuve muchas diferencias que manifesté públicamente».

«Mendoza había hecho su tarea, con equilibrio fiscal, había bajado Ingresos Brutos. A pesar de que tenemos una dificultad en la distribución de la coparticipación, sin embargo nos tomamos el trabajo de modificar nuestra presión impositiva», destacó el mandatario provincial y deslizó un reclamo al Gobierno nacional por los aportes coparticipables.

Respecto del sector industrial, Cornejo sostuvo que «hay empresas e industrias competitivas» en Argentina. «La textil quizás ha estado muy protegida y la han pagado caro los argentinos viajando a Chile, Paraguay. Pero la generalización de que toda la industria es así no la veo positiva», marcó.

Este mediodía, al inaugurar la Argentina Week, el presidente Milei volvió a cargar contra algunos empresarios argentinos: «Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios».

Y continuó: «Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta».

En ese sentido y respecto del conflicto que Milei mantiene hace algunas semanas con el CEO de Techint por una licitación, Cornejo indicó: «No conozco la industria de los tubos pero Tenaris es una empresa global con producciones en México, Estados Unidos, evidentemente están preparados para competir».

Sobre la industria del neumático, a la cual Milei agredió tras el reciente cierre de FATE en pleno debate por la reforma laboral, el mendocino la comparó con la situación de los textiles: «Los mendocinos viajaban a Chile para comprar neumáticos a un precio más bajo, eso no es positivo».