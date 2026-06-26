Uno de los contadores de Martín Insaurralde admitió irregularidades en la contabilidad de la empresa que es dueña de la mansión de San Vicente

Walter de la Fuente, contador de Sasaxa Libero S.A., la empresa propietaria de la residencia de Martín Insaurralde en San Vicente, reveló irregularidades en la contabilidad de la firma. Entre 2020 y 2022, la sociedad no registró movimientos, entre otras anomalías, según su testimonio clave en la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de gabinete de Axel Kicillof.

De la Fuente admitió haber firmado como auditor los estados contables de la empresa, creada por Insaurralde junto a un familiar, pero aclaró que sus claves de AFIP fueron utilizadas para presentar declaraciones juradas sin su intervención. Señaló que accedió a la sociedad porque otro contador, Ismael Roberto Luna, no podía firmar balances debido a su vínculo laboral con la Municipalidad de Lomas de Zamora.

La casa en cuestión, ubicada en el country Las Chacras de San Vicente, ocupa 2.000 metros cuadrados y tiene un valor estimado en no menos de un millón de dólares.

Esta declaración, realizada ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora y a la que tuvo acceso Clarín, generó nuevas dudas sobre la gestión administrativa y contable de Sasaxa Libero S.A., titular del inmueble donde residían Insaurralde y su exesposa Jesica Cirio.

El contador explicó que no llevaba la contabilidad diaria ni tenía acceso a los registros fiscales de la empresa. Su función se limitaba a revisar y firmar los balances que le remitía otro profesional identificado solo como Martín, encargado de la operatoria cotidiana y la documentación respaldatoria.

Según su testimonio, en 2012 fue contactado por Luna, a quien conoce desde la década del 90, para firmar balances de una sociedad de confianza, ya que Luna no podía suscribirlos debido a su rol como asesor municipal durante la intendencia de Insaurralde en Lomas de Zamora.

De la Fuente aclaró: “Él no era el contador de Sasaxa”. Además de Luna, existía otro contador, Martín, responsable de la contabilidad diaria. Asimismo, afirmó que nunca tuvo clave fiscal de la empresa ni presentó declaraciones juradas ante la AFIP. Si existieron presentaciones con su CUIT, sostuvo, fueron realizadas por terceros sin su consentimiento. “Yo no determiné nunca ningún impuesto de la firma”, afirmó.

Respecto a los balances más recientes, aseguró que los correspondientes a 2020, 2021 y 2022 no reflejaron movimientos y que la empresa continuó presentando estados contables con ajustes por inflación, manteniendo una composición patrimonial prácticamente idéntica.

De la Fuente describió que, en sus primeros años, la sociedad desarrolló actividades vinculadas al rubro gastronómico, con un restaurante de pastas en la calle Colombres, Lomas de Zamora, al que incluso asistió profesionalmente y donde identificó personas relacionadas con la firma.

Sin embargo, dejó de firmar balances a partir de 2022, cuando la empresa comenzó a ser mencionada públicamente tras la difusión de información sobre la propiedad en San Vicente. Señaló que las imágenes de la mansión no correspondían, en su opinión, con el valor que figuraba en los estados contables. “Vi una mansión o una casa que a simple vista parecería de mayor valor al que surge en los papeles”, aclaró, sin ser especialista en valuaciones.

En ese sentido, indicó que en el balance cerrado al 30 de junio de 2022 la inversión inmobiliaria de Sasaxa Libero S.A., convertida a dólares, rondaba los 160 mil dólares. En balances anteriores, la propiedad figuraba valuada en aproximadamente 800 mil pesos en 2011.

La declaración también puso en tensión la relación entre los distintos contadores vinculados a la sociedad. De la Fuente afirmó que Luna lo convocó originalmente y mantenía aún una vinculación con Sasaxa, mientras que Martín se encargaba de la operativa diaria. Además, precisó que el domicilio legal de la empresa coincidía con la dirección que Luna tenía en la Ciudad de Buenos Aires.

El contador agregó que sus honorarios eran abonados por la sociedad y que, cuando cesó su actividad, le solicitaron que dejara de facturar. Como referencia, indicó que en 2014 percibía unos 2.600 pesos anuales por sus servicios profesionales.

Esta declaración forma parte de la investigación que busca esclarecer el origen del patrimonio de Sasaxa Libero S.A. y la evolución de sus activos, ligados al exintendente de Lomas de Zamora. El testimonio aportó nuevos interrogantes sobre quién controlaba la administración contable de la empresa y quién presentó las declaraciones fiscales ante la AFIP.