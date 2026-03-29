Uno de los asaltantes del cantante Ponte Perro ya era buscado por el crimen de un policía retirado

Uno de los delincuentes detenidos tras el violento asalto a la casa del cantante conocido como “Ponte Perro” en Ituzaingó tenía un pedido de captura vigente por un homicidio ocurrido el año pasado en Moreno. Se trata de Roberto Oscar Sánchez, de 35 años, quien estaba siendo buscado por la Justicia por el asesinato de un ex policía.



Según fuentes judiciales, Sánchez estaba imputado por el delito de homicidio agravado criminis causa en una causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Moreno. La investigación está vinculada al crimen de Sergio Gabriel Pardo, un policía retirado de la Policía Federal Argentina, ocurrido en marzo del año pasado en la localidad de Cuartel V.

En ese hecho, la víctima fue emboscada por un grupo armado mientras trasladaba una importante suma de dinero destinada al pago de salarios. Los atacantes utilizaron vehículos robados y armas de fuego, y tras un enfrentamiento, Pardo recibió un disparo fatal. La investigación determinó que la banda contaba con información precisa sobre los movimientos de la víctima, lo que reforzó la hipótesis de una emboscada planificada.

Sánchez permanecía prófugo desde entonces, hasta que fue detenido tras participar de un nuevo episodio delictivo en Ituzaingó. El hecho ocurrió cuando, junto a al menos otros tres delincuentes, irrumpió en la vivienda del cantante y su pareja, a quienes redujeron y ataron mientras buscaban objetos de valor.

La situación derivó en una fuga que incluyó un choque y un enfrentamiento con la Policía. En ese contexto, uno de los asaltantes murió, mientras que otros lograron escapar. Sánchez, en tanto, ingresó a una vivienda cercana donde tomó de rehén a una mujer de 50 años. Tras ser rodeado por efectivos policiales, finalmente se entregó sin que la víctima sufriera heridas.

Otro de los detenidos fue Gonzalo Nahir Petruchelli, de 24 años, quien tenía antecedentes penales y había salido de prisión el año pasado. Al momento de su captura, estaba armado con una pistola 9 milímetros.

Sánchez también tenía un extenso historial delictivo que se remonta a 2008, con causas por robos a mano armada. Al momento de su detención, portaba un arma de fuego y quedó a disposición de la Justicia bajo múltiples cargos, entre ellos robo agravado, privación ilegal de la libertad y portación ilegal de arma de guerra.

Además, en las próximas horas será indagado por el crimen del ex policía, mientras continúa la búsqueda de al menos dos sospechosos que permanecen prófugos por ese hecho.