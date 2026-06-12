Uno de los acusados por la muerte de Maradona rompió el silencio: «¿En qué plan criminal me quieren implicar, si era mi ídolo?»

Mariano Perroni, coordinador de enfermeros que atendieron a Diego Armando Maradona tras ser dado de alta luego de una operación por un hematoma subdural, rompió el silencio este jueves por la tarde: “En ningún momento formé parte de un plan criminal para matarlo”, afirmó categóricamente.

Perroni, de 45 años y empleado de la empresa tercerizada Medidom, declaró por primera vez ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro. Su testimonio se extendió durante tres horas, en las que en varios momentos no pudo contener las lágrimas. La audiencia fue presenciada por Dalma, Gianinna y Jana Maradona, las tres hijas del exfutbolista.

El primer recuerdo que compartió Perroni fue un encuentro con Alfredo Cahe, médico de cabecera de Maradona desde 1978 hasta aproximadamente 2013, en la oficina del abogado Miguel Ángel Pierri. “En qué lío injusto te metieron, nunca debieron haber externado a Diego, cometieron un grave error”, recordó que le dijo Cahe.

Perroni aclaró que su trabajo en Medidom fue “meramente administrativo y de coordinación” para cubrir los pedidos médicos. Reiteró que no es médico, ni tiene facultades para medicar, solicitar traslados o internaciones, entre otras funciones vinculadas al cuidado clínico de los pacientes.

También aseguró que nunca ingresó a la casa del lote 45 del barrio privado San Andrés de Benavídez, ni antes del 25 de noviembre de 2020 ni después del fallecimiento de Maradona. “Nunca recibí una epicrisis, ni historia clínica ni antecedentes del paciente. Solo me dijeron que debía asegurarme de que tomara la dosis correcta de medicación, que no consumiera alcohol y que cuidara el hematoma subdural”, explicó.

En cuanto a sus comunicaciones, señaló que solo estuvo en contacto con la psiquiatra Agustina Cosachov (41) y con Nancy Forlini (57), coordinadora de Swiss Medical, y que “por pedido de esta última, ella era la única que canalizaba los requerimientos”.

Los roles de Cosachov y Forlini volvieron a ser objeto de debate durante la jornada, con un intenso careo entre ambas que giró en torno a cuatro puntos controversiales.

Uno de los momentos más emotivos de su declaración fue cuando Perroni afirmó que “nunca pensó en la muerte de Maradona”. “Nunca la esperé. Siempre hice sugerencias para mejorar el bienestar del paciente en el domicilio. En ningún momento formé parte de un plan criminal para matarlo. Nunca me hice el desentendido, yo quería que tuviera la mayor cantidad de beneficios”, se defendió.

Sobre el día del fallecimiento, contó que acudió al barrio San Andrés y luego acompañó a la enfermera Dahiana Madrid (41), quien estaba presente en el momento, a la fiscalía para que declare. Posteriormente regresó al domicilio para retirar sus pertenencias, donde Forlini le pidió que le comunicara a Madrid que fuera precisa con los horarios en la planilla médica que debía completar y entregar.

Perroni también estaba a cargo de la organización de los enfermeros y, aunque faltaba más de un mes para Navidad y Año Nuevo, ya estaba planificando las guardias para continuar con la atención a Maradona. “Yo como enfermero iba a pasar Año Nuevo con Maradona. Lo tenía en un cuadro. ¿Imaginan de qué manera iba a estar esperando ese desenlace fatal? Es el día de hoy que no pude entender cómo llegamos a esto. Yo estaba emocionado porque iba a pasar Año Nuevo con él. Estaba esperando que llegara ese día, tenía la esperanza de que fuera así. ¿En qué plan criminal me quieren implicar, si era mi ídolo?”, se preguntó.

Emocionado, Perroni relató cómo la imputación afectó a su familia y recordó el último momento junto a su madre. “Las cuestiones de mi familia se desvirtuaron. Cambié a mi hija de colegio porque abogados me decían asesino. Mi hijo sufrió bullying, por eso entiendo lo que pasó con el hijo de Maradona. Mi mamá lloraba todos los días. Cada vez que escuchaba ‘ahí están los asesinos’, lloraba. Estaba internada y la llevé a mi casa, donde duró una semana. Mientras hacía su último respiro, bajé y le dije que se quedara tranquila, que no iba a pasar nada, que todo estaría bien. Jamás me imaginé este desenlace, nunca pensé estar sentado acá. Solo hice sugerencias. Me separé hace poco, no consigo trabajo, tengo uno solo”, expresó, secándose las lágrimas con una servilleta.

Durante su declaración, aceptó responder preguntas de todas las partes, algo que hasta ese momento ningún imputado había hecho. Ante la fiscalía, indicó que Forlini era quien le daba las órdenes y el nexo con Cosachov. Negó haberse comunicado con el neurocirujano Leopoldo Luque (45) y el psicólogo Carlos Díaz (34).

Al ser consultado por el fiscal Patricio Ferrari si sabía si Forlini medicó a Maradona, respondió que sí, que hubo un evento con ketorolac, y agregó que la enfermera Madrid “no le tomaba los signos vitales”. Recordó también que “todos lo sabían”, y relató un episodio en que la enfermera quiso abandonar una guardia por pedido del paciente.

Respecto a un audio en el que afirmó que debía “emprolijar todo”, aclaró