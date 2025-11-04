«Unidad hacia adentro», la condición que planteó el ideólogo libertario cercano a Milei para avanzar con las nuevas reformas

Agustín Laje, uno de los intelectuales de La Libertad Avanza y cercano al presidente Javier Milei, analizó la actualidad política luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales, las reformas y los cambios de Gabinete.

El fundador de la Fundación Libre señaló que en los pasados comicios se puso en juego la continuidad de la gestión libertaria y que el respaldo en las urnas fue una «relegitimación».

En ese marco, se refirió a que el Poder Ejecutivo impulsará «reformas de segunda generación» como la tributaria, la fiscal, y la laboral, y puso una condición para poder concretarlas.

«Obviamente unidad hacia adentro», expresó respecto a las internas del Gabinete. Al tiempo que respaldó las designaciones recientes de Manuel Adorni, en la Jefatura de Gabinete, y Diego Santilli, en el Ministerio de Interior.

«Se ha interpretado que la designación de Adorni era una afrenta para el sector Caputo. Tengo mis dudas, porque Adorni es respetado por ‘Las Fuerzas del Cielo’. En el caso de Santilli, se interpretó como una mera incorporación del PRO, pero se parece más a lo de Bullrich en 2023-2024, que a una inserción de un hombre puro del macrismo», sostuvo.

El lunes, Milei relanzó su nuevo gabinete con una una reunión en Casa Rosada, donde aprovechó para presentar a los nuevos ministros: Pablo Quirno (Cancillería) y Santilli (Interior) y Adorni.

Video

Así fue la llegada de Javier Milei a la primera reunión de su nuevo Gabinete

«El Gobierno tiene impronta propia, identidad, no ha caído en el error de sobregirarse cuando se ganó en la Ciudad, se tendieron puentes con gobernadores, y entiendo que la estrategia de cara al nuevo Congreso pasará por llevar esos 110 legisladores entre el bloque de LLA y aliados a lo que se necesita para la mayoría para impulsar las reformas», manifestó.

Finalmente, Laje realizó una dura crítica al expresidente Mauricio Macri, quien cuestionó los cambios de gabinete realizados por Milei.

«Macri puede hacer sugerencias, pero si eso no se toma, habla mal de él el tuit, que ha sido mal tomado por gente de LLA y el PRO, que no entiende por qué sale a decir quién tiene que ser el Jefe de Gabinete, cuando él no fue el mejor eligiendo a Marcos Peña, que se le achaca haber sido un muy mal Jefe de Gabinete», expresó.

El analista político remarcó que el triunfo del Gobierno en las últimas elecciones nacionales «dejó un único líder político en pie» y que es Javier Milei.

«La vara de la experiencia política es parte de la vieja política, hay una nueva que no reclama tener años de experiencia, sino ideas para el país», concluyó.