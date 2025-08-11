Una velada maldita de boxeo en Japón: murieron dos boxeadores por las secuelas de los golpes sufridos en sus combates

Drama en Japón. Dos boxeadores murieron este fin de semana a causa de lesiones cerebrales sufridas en dos combates celebrados en la misma cartelera en el Korakuen Hall de Tokio.

Shigetoshi Kotari, de 28 años, colapsó poco después de empatar en un combate a 12 asaltos contra el campeón de peso ligero junior de la Federación de Boxeo de Oriente y Pacífico, Yamato Hata, el 2 de agosto.

Fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia por un hematoma subdural, una condición en la que se acumula sangre entre el cerebro y el cráneo, pero falleció el viernes.

“Descansa en paz, Shigetoshi Kotari”, escribió la Organización Mundial de Boxeo en las redes sociales. “El mundo del boxeo lamenta el trágico fallecimiento del luchador japonés Shigetoshi Kotari, quien sucumbió a las lesiones sufridas durante su pelea por el título el dos de agosto”.

«Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, equipo y toda la comunidad del boxeo japonés», cierra el posteó

Y el drama siguió. Hiromasa Urakawa, 28 años, murió el sábado como consecuencia de la misma lesión que sufrió en la derrota por nocaut ante Yoji Saito. Urakawa fue sometido a una craneotomía en un intento por salvar su vida.

«Esta desgarradora noticia llega solo días después del fallecimiento de Shigetoshi Kotari, quien murió por las lesiones sufridas en su pelea en la misma cartelera», dijo la OMB en otra publicación en redes sociales el sábado. “Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias, amigos y a la comunidad del boxeo japonés durante este momento increíblemente difícil”.

En respuesta, la Comisión de Boxeo de Japón anunció que todas las peleas por el título de la OPBF ahora se reducirán de 12 a diez asaltos.

A principios de este año, el boxeador irlandés John Cooney murió una semana después de ser ingresado en cuidados intensivos tras su derrota por el título celta de peso superpluma ante Nathan Howells en Belfast.